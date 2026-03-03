נתניהו בקריאת מגילה הערב במרכז הרב

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב, ליל שושן פורים, בקריאת מגילה ברוב עם בישיבת מרכז הרב בירושלים, אלא שהיו שתמהו על ההשתתפות של ראש הממשלה בהתקהלות המונית - חרף הנחיות פיקוד העורף האוסרות על כך.

לאחר פרסום התמונות והתיעודים מהשתתפות נתניהו, לשכת ראש הממשלה הגיבה לפניות העיתונאים כי הוא "פעל בהתאם להנחיות". כזכור, אמש פיקוד העורף עדכן את תוקף מדיניות ההתגוננות עד ליום שבת, 7 במרץ 2026, בשעה 20:00. בהתאם למדיניות אין לקיים התקהלויות, אין מקומות עבודה למעט משק חיוני, ואין פעילויות חינוכיות.

הכתב הפוליטי של כאן 11, מיכאל שמש, כתב: ‏"אגב, אחרי הופעת נתניהו בקריאת המגילה הפומבית. רצוי שפיקוד העורף לכל הפחות יעדכן הנחיות ויאפשר ליהודים רבים שחפצים בקריאת המגילה כהלכה לעשות את זה. לענ״ד ההגבלות בשלב זה מוגזמות לגמרי".