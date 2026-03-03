כיכר השבת
שושן פורים במלחמה

התמונה והסערה: האם ראש הממשלה השתתף בקריאת מגילה - בניגוד להנחיות?

ראש הממשלה נתניהו השתתף הערב, ליל שושן פורים, בקריאת מגילה ברוב עם בישיבת מרכז הרב בירושלים, דבר שעורר ביקורת על ההשתתפות ראש הממשלה בהתקהלות המונית - חרף הנחיות פיקוד העורף האוסרות על כך | לשכת ראש הממשלה הגיבה לפניות העיתונאים כי הוא "פעל בהתאם להנחיות" (שושן פורים)

נתניהו בקריאת מגילה הערב במרכז הרב

ראש הממשלה השתתף הערב, ליל שושן פורים, בקריאת מגילה ברוב עם בישיבת מרכז הרב בירושלים, אלא שהיו שתמהו על ההשתתפות של ראש הממשלה בהתקהלות המונית - חרף הנחיות פיקוד העורף האוסרות על כך.

לאחר פרסום התמונות והתיעודים מהשתתפות נתניהו, לשכת ראש הממשלה הגיבה לפניות העיתונאים כי הוא "פעל בהתאם להנחיות".

כזכור, אמש פיקוד העורף עדכן את תוקף מדיניות ההתגוננות עד ליום שבת, 7 במרץ 2026, בשעה 20:00. בהתאם למדיניות אין לקיים התקהלויות, אין מקומות עבודה למעט משק חיוני, ואין פעילויות חינוכיות.

נתניהו בקריאת מגילה הערב במרכז הרב

הכתב הפוליטי של כאן 11, מיכאל שמש, כתב: ‏"אגב, אחרי הופעת נתניהו בקריאת המגילה הפומבית. רצוי שפיקוד העורף לכל הפחות יעדכן הנחיות ויאפשר ליהודים רבים שחפצים בקריאת המגילה כהלכה לעשות את זה. לענ״ד ההגבלות בשלב זה מוגזמות לגמרי".

ביבי, פורים שמח!!!
יונתן
בכל הישיבות לומדים ברוך ה'!! מגינים עלינו!!!! יש מרחבים מוגנים גם שמה
הר נופית
כבר אין להם על מה ללכלך עליו אז הוא מואשם בקריאת מגילה בציבור חבורה של מטומטמים תכבדו את עצמכם אתם פשוט נשמעים מגוכך
שי

