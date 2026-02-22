שבוע שעבר נחגגה מעמד נשגב של קורת רוח ותענוג רוחני, בהיכל ישיבת 'טל תורה' עת התכנסו תחת קורות גג אחת רבנים, הורים וצורבים צעירים לחגוג את סיום המסכת וסיכום זמן של עמל ויגיעה. המעמד, שנערך ברוב פאר והדר, הוקדש לכבודם של תלמידי הישיבה אשר קנו קנין עולם במסכת הנלמדת.

במרכז הערב נערך מבחן פומבי לתלמידי שיעור א', שעמדו בכור המבחן על המסכת כולה שלמדו בזמן האחרון. הבחורים הפגינו שליטה מוחלטת והפליאו את הנאספים בידיעותיהם המקיפות, לקורת רוחם של ההורים וצוות הישיבה.

את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה, הגאון רבי צבי כץ, שעמד בדבריו על חשיבות הקניינים בנפש הבחור בשנותיו הצעירות. דברים חוצבים נשמעו גם מפי המשגיח, הרה"ג יצחק משה שטיין, והגאון רבי מרדכי אריה פרידמן, אשר העלו על נס את ההשקעה הכבירה של הבחורים שעמלו ונבחנו על המסכת מתחילתה ועד סופה.

אורח הכבוד במעמד היה האדמו"ר מזוטשקא, שנשא דברים נרגשים בשם הורי וסבי התלמידים. האדמו"ר הביע את התפעלותו מרמת הלימוד והחינוך בישיבה, המשלבת גדלות בתורה יחד עם מידות נאצלות.

רגע מרגש נרשם בסיום המעמד, כאשר תלמידי הישיבה עברו בסך לפני ראש הישיבה, הגר"צ כץ, וקיבלו מידיו תעודות הוקרה אישיות על הצטיינותם בלימודים.

את שולחן המזרח פיארה גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נודעים, שהגיעו להשתתף בשמחת התורה של צאצאיהם המתחנכים בישיבה, ורוו נחת יהודית מהיבול הרוחני המפואר. המעמד נחתם בתחושת רוממות, כאשר הבחורים יוצאים מצוידים בכוחות רעננים להמשך עלייתם בתורה וביראת שמיים.