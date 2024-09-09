מאות השתתפו במעמד כבוד התורה של ישיבה לצעירים "טל תורה", בבני ברק, בו נבחנו הבחורים על מסכת שלמה • במהלך הערב נשאו דברים ראש הישיבה הגאון רבי צבי כץ והאדמו"ר מזוטשקא • גלריית אדמו"רים ורבנים פיארה את שולחן המזרח לכבוד צאצאיהם (עולם הישיבות)
בבני ברק נחוגה שמחת נישואי נכד האדמו"ר מנדבורנה באניא, בן לבנו הרב יצחק דוד לייפער ר"מ בישיבת 'טל תורה', חתן הגה"צ רבי אהרן סופר אב"ד 'ערלוי' באלעד, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' יצחק שמואל שוורץ, רב ביהמ"ד 'חיסדא' בב"ב | בשמחה השתתפו המוני רבנים, וציבור גדול של חסידים ואוהדים (חסידים)