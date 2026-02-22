( צילום: שאטרסטוק )

אנשי השירות החשאי של ארצות הברית, המאבטחים את הנשיא, ירו הלילה (בין שבת לראשון), שעון מקומי, בצעיר שניסה להסתנן לאחוזתו של טראמפ במאר א-לאגו שבפלורידה.

הצעיר, בתחילת שנות העשרים לחייו, נהרג במקום בסמיכות לשער הצפוני של המתחם המאובטח בדרום ארצות הברית. כך נמסר בהודעה שפורסמה על ידי השירות החשאי. הצעיר שנורה נראה, לפי ההודעה, כשהוא נושא עמו מה שנראה כמו רובה ציד ומיכל דלק לכאורה. אנשי השירות החשאי לא לקחו סיכונים כאמור וירו בו. האירוע התרחש בסביבות השעה אחת וחצי לפנות בוקר. לאחר שהצעיר ניסה להסתנן למתחם התעמתו עמו סוכני השירות החשאי וכוחות משטרה מקומיים. במהלך העימות נורו היריות לעברו.

טאמפ ( צילום: הבית הלבן )

עוד נמסר כי בתקרית לא נפגעו אנשי השירות החשאי או אנשי המשטרה. יחד עם זאת, בהתאם לנהלים, הסוכנים המעורבים בתקרית יצאו לחופשה מנהלית שגרתית עד לבירור התקרית בחקירה.

ה-FBI חוקר את האירוע, לרבות הרקע של הצעיר, פעולותיו, המניע הפוטנציאלי שגרם לו לנסות להיכנס למתחם והשימוש שלו בכוח.

זהותו של הצעיר לא פורסמה לפי שעה, ולפי הודעת השירות החשאי ממתינים להודעה לקרובי משפחתו לפני פרסום השם.

יצויין כי הנשיא עצמו שוהה בוושינגטון הבירה ולא שהה באחוזתו.