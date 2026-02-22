כיכר השבת
כשאהבת השם סגר חשבון בזירה: גורדון ענה בדרך היחידה שהוא מכיר

היום בתוכנית: מנס בשיחה כואבת עם יהודי לונדוני שחושש ללכת לבית הכנסת אך מתעקש על "חיידר" לילדיו הגויים • סרגובסקי על הלוחם "אהבת השם" שסגר חשבון עם האנטישמיות בזירה • וגם: התיעוד המשעשע מהרכבל והדרמה בצמרת האיראנית (דבר ראשון)

הערב בתכנית "", המגישים משה מנס ויוסי סרגובסקי חוזרים עם מהדורה שזזה בין הכאב היהודי בגולה לבין הגאווה הישראלית על המזרן, ולא פוסחת על הרגעים הקומיים שקורים רק לישראלים בחו"ל.

"אני מפחד להיות יהודי"

במרכז התכנית, מביא משה מנס תיעוד בלעדי ממפגש אקראי ומרתק באתר הסקי באוסטריה שם פגש ריצ'ארד יהודי תושב אנגליה שנשוי רחמנא לצלן לאישה לא יהודייה, ריצארד מספר: "האנטישמיות בבריטניה מדבקת, אני מפחד להיכנס לבית כנסת". בשיחה מטלטלת הוא מסביר למנס מדוע למרות המרחק מהדת, הוא מתעקש על ברית מילה, בר מצווה וחינוך יהודי: "אם תהיה שואה נוספת, רק הישראלים ידאגו לנו, אני רוצה שהילדים שלי יהיו יהודים".

הנס של מנצ'סטר והדרמה בטהרן

יוסי סרגובסקי יצטרף עם פרטים חדשים על סיכול הפיגוע המזעזע במנצ'סטר, שם תכננו מחבלי דאעש להתחפש לחרדים ולבצע טבח המוני. איך סוכן סמוי אחד הציל קהילה שלמה?

במקביל, השניים ינתחו את הדיווח הדרמטי ב'ניו יורק טיימס', לפיו המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי, כבר "מחלק ירושות" ומעביר סמכויות למקורבו עלי לאריג'אני מחשש לחיסול ישראלי קרוב.

גאווה בזירה: אהבת השם נגד טורקיה

ומה קורה בגיזרת הספורט שאותו אנחנו פחות מסקרים בדרך כלל: הלוחם הישראלי בעל השם המחייב "אהבת השם" גורדון עלה לקרב מול לוחם טורקי שלא הפסיק להקניט ולקלל. גורדון ענה בדרך היחידה שהוא מכיר – שליטה מוחלטת בזירה .

ובפינת "רץ ברשת":

  • שר ההגנה האמריקאי המיועד מפגין שרירים עם 143 ק"ג לחיצת חזה וספורט החורף ההזוי ביותר: למה אנשים מקרצפים את הקרח עם מטאטאים?

