הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מסר אמש (שלישי) שיחה נוקבת, במסגרת שיעורו השבועי במושב בן זכאי, על סכנת ההתבוללות במוסדות החילונים והדתיים המסורתיים | הרב הזהיר כי "מי שלא יתעורר ימצא בליל הסדר על שולחנו גוי שקורא לו סבא" | האזינו לשיחה המלאה (יהדות)
משלחת בראשות הרב שמואל ליפשיץ מראשי הארגון הציגה בפני השר את המאבק שמקיים הארגון במניעת התבוללות ומאבק בארגוני המיסיון שמרימים ראש ומנסים לצוד ברשתם נשמות תועות • השר מלכיאלי הבטיח נרגשות שיעמוד לימין הארגון בכל פעולותיו החשובות (חרדים)
בסרטון חדש שהוציא ארגון להב"ה לקראת קמפיין התרמה בימים הנוראים, נראה חילוץ של יהודיה מתוך כפר ערבי. החילוץ מסתבך ברגע שהבחורה עולה לרכב. וערבי מזהה את הרכב. ואז כאשר הרכב מצליח לברוח נראה יו"ר ארגון להב"ה בנצי גופשטיין שמסביר: "כן, לפעמים אנחנו מגיעים גם לחילוצים כאלה, אבל המטרה שלנו היא למנוע את זה. להקדים תרופה למכה, לעשות את הכל כדי שהיא לא תכיר אותו. עוד לפני שהיא מתחתנת, עוד לפני שהם מכירים" (חרדים)
מחקר חדש שהוצג בכנסת הראה כי עתידה של יהדות אירופה בסכנה בשל אחוזי התבוללות גבוהים • בארגון יד לאחים הגיבו כי מספרי ההתבוללות באירופה מסתירים נתון לא פחות מדאיג של מקרי התבוללות כאן בישראל • "אנו תובעים ומפצירים בחברי הכנסת לפעול להגביר את לימודי הזהות היהודית בכל מוסדות החינוך בארץ, ללא הבדל מגזרי, לפני שהמצב בארץ יאבד שליטה" (יהדות, בארץ)