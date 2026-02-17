מול נופי יריחו | שבת ההתאחדות של ישיבת "באר התלמוד"

בשבוע שעבר נערכה 'שבת התאחדות' לישיבה הגדולה "באר התלמוד - ירושלים", בהשתתפות צוות הר"מים ובראשות ראש הישיבה, הגאון רבי חנוך כהן. השבת, שנועדה להעניק לבחורים כוחות מחודשים להמשך ה'שטייגען' עד לסוף זמן חורף ולקראת תחילת סוגיית 'תקפו כהן', נערכה השנה בקמפוס המפואר ביישוב מצפה יריחו.

במהלך השבת נשא ראש הישיבה דברי חיזוק והשקפה בענייני השעה, בהם עמד על מעלת ה'בן תורה' ומחויבותו להיות מ'יודעי שמך', מבלי לערב דברים הסותרים את דרגתו הרוחנית.

במוצאי השבת נערכה סעודת 'מלווה מלכה' חגיגית, שבסיומה נערכו ריקודי שמחה. יצוין כי כמסורת הישיבה, גם בשבת זו הושקעו משאבים רבים ברמה גשמית גבוהה ובתפריט עשיר, וזאת מתוך רצון לכבד את בני התורה העמלים בכל כוחם, דווקא בעת הזו לנוכח הגזירות הכלכליות על עולם התורה.