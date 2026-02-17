ממשלת איראן צפויה להגיש לממשל האמריקני הצעות מפורטות שמטרתן לגשר על הפערים שנותרו בין המדינות, זאת בעקבות סבב השיחות שנערך היום (שלישי) בז'נבה, כך לפי דיווח ברשת CNN.

גורמים רשמיים בארצות הברית ציינו כי חלה התקדמות במגעים, אולם הדגישו כי קיימים פרטים רבים שטרם לובנו. לפי דברי אחד הגורמים, נציגי טהרן הודיעו כי ישובו לשולחן הדיונים בתוך שבועיים עם מתווה מפורט לטיפול בנושאים הפתוחים.

רויטרס

הדיווחים על ההתקדמות המדינית מתפרסמים על רקע המשך עיבוי הנוכחות הצבאית של ארצות הברית במזרח התיכון. הנשיא דונלד טראמפ שיגר אזהרה לאיראן לפיה היא עלולה לעמוד בפני "תוצאה טראומטית מאוד" אם לא יושג הסכם בשבועות הקרובים. גורמים המעורבים בנושא מסרו כי טרם השיחות אותתו האיראנים על נכונות להעביר חלק ממאגרי האורניום שברשותם לרוסיה, וכן הביעו פתיחות לשילוב עסקאות כלכליות עם ארצות הברית במסגרת הסכם גרעין חדש.

גורמים רשמיים באיראן אישרו את הפרטים ומסרו כי הבטיחו לספק תשובות בתוך פרק זמן של שבועיים. בטהרן הודו כי נותרו סוגיות רבות הדורשות דיון נוסף לפני שניתן יהיה להגיע להסכמות. דברים אלו דווחו בסוכנות הידיעות רויטרס. יצוין כי במהלך היום אמרו האיראנים כי יתנגדו להעביר את כל מלאי האורניום אל מחוץ לשטחי המדינה.

אקסיוס

בתוך כך, בכיר בבית הלבן התייחס אף הוא לתוצאות המפגש ואישר כי הושגה התקדמות מול הנציגים האיראנים. לדברי הבכיר, למרות ההתקדמות, המלאכה עוד רבה והצדדים נדרשים לדון בפרטים רבים נוספים. הוא חזר על כך שהאיראנים התחייבו להציג הצעות לגישור על הפערים שנותרו בין עמדות הצדדים במהלך השבועיים הקרובים. דיווח זה הובא על ידי העיתונאי ברק רביד.