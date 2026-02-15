בסוף השבוע האחרון (יום חמישי) נערך בהיכל ישיבת 'כיסא רחמים' בבני ברק תיקון תענית הדיבור המרכזי, מיסודו של הגה"ק רבי יצחק אלפיה זי"ע. המעמד, שהפך למסורת רבת שנים בישיבה בהוראתו ובהנהגתו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, חתם את ימי השובבי"ם של שנת תשפ"ו בהתעלות עילאית.

תיקון תענית הדיבור, הכולל את קריאת ספר התהילים שלוש פעמים ברציפות תוך שתיקה מוחלטת מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, נחשב לאחד התיקונים הנשגבים ביותר. על פי חישוביו של הגר"י אלפיה, ערכו של יום כזה שקול לכ-65,600 תעניות.

ראש הישיבה זצ"ל התבטא בעבר בכתביו על מעלת היום במילים נדירות: "אשרינו שזכינו לתיקון נפלא זה... עין בעין רואים ביום תענית הדיבור הארה גדולה מעין עולם הבא, ובפרט בעת תפילת הסניגוריא שאין ערוך אליה, כבן המתחטא ומתרפק בגעגועים על אביו".

השנה, לאור המצב המורכב בארה"ק, הוקדש יום התפילה באופן מיוחד להצלחת עולם התורה, לביטול גזירת הגיוס המרחפת מעל לומדי התורה, ולשמירת כל עם ישראל והחיילים שיחזרו לביתם לשלום מתוך גאולה שלמה.

במשא המרכזי שנשא ראש הישיבה, הגה"צ רבי צמח מאזוז, בערב התיקון, עמד על שורשי תענית הדיבור והזכיר כי הראשון בהיסטוריה שערך תענית כזו היה דוד המלך ע"ה, שקיבל את השבת ברצף של לימוד ללא הפסק דיבור כלל כדי להישמר ממלאך המוות.

בדבריו השמיע הגר"צ מסר נוקב: "אם מלאך המוות לא יכול היה לעצור את דוד המלך בגלל שהיה בתענית דיבור ובאמצע הלימוד, עלינו ללמוד מוסר השכל – שאדם שלומד, ודאי שלא יעצור חלילה בשביל מי שהוא בשר ודם!".

בצעד של ענווה ביקש ראש הישיבה לעורר את הבחורים ואמר כי ייתכן שמעלת תענית הדיבור שלהם גדולה משלו, שכן הניסיון והדחף של בחורים צעירים לשוחח עם חבריהם גדול פי כמה, ועל כן ההתגברות שלהם עולה מעלה מעלה.

לקראת סיום משאו, נתן הגר"צ הדרכה מעשית לבחורים: בתוך הוידוי השלם הנאמר בתיקון, המונה כמאה וחמישים חטאים, ביקש ראש הישיבה שכל אחד יבחר שלושה דברים בהם הוא זקוק לחיזוק. "יכתוב כל אחד על פתח את שלושת הדברים, ויניח בארנקו. כך, מדי שבוע יסתכל בפתק ויראה היכן הוא עומד בקבלתו, כדי שיתקדם הלאה ולא יישאר באותו מקום".

היום הקדוש עבר על תלמידי הישיבה הגדולה והקטנה, יחד עם צוות הרמי"ם, באווירת התעלות. מיד לאחר שחרית החלו באמירת הוידוי וסדרי הלימוד. לקראת שקיעה אמרו יחדיו את ה"יהי רצון" המסורתית, ולאחריה התפללו תפילת מנחה ברוב עם, תפילת השב לרבנו יונה, תפילת הסניגוריא בפתיחת ההיכל ומסירת המודעה שתיקן בעל ה'שבט מוסר'.

את היום חתמו בשיחות חיזוק: ראש הישיבה הגר"צ מאזוז נשא דברים בישיבה הקטנה, ובהיכל הישיבה הגדולה נשא משא התעוררות בנו, הגאון הרב מצליח חי מאזוז, שקרא לתלמידים: "קחו עמכם דברים – המעלה גדולה, אך היא צריכה להביא להתעלות מתמדת בלימוד התורה ובדרכיה מעתה והלאה".