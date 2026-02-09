כיכר השבת
שישים שנות תורה

ראש ישיבת 'ראשית חכמה' על גזירת הגיוס: "התרופה - לימוד תורה במסירות ונחישות"

מאות תלמידים ובוגרים התכנסו לכנס חיזוק בישיבת 'ראשית חכמה' לציון 20 שנה להסתלקות הגאון רבי שבתי אטון זצ"ל | במעמד ציינו שישים שנה להקמת המבצר הספרדי בירושלים | צפו בתיעודים (עולם הישיבות)

הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)

מאות תלמידי ובוגרי ישיבת ראשית חכמה התכנסו לכנס חיזוק בדרכו של ראש הישיבה הגאון רבי שבתי אטון זצ"ל לרגל יום השנה העשרים להסתלקותו.

בכניסה למעמד הוצגו מראות מרגשים של היסטוריית הישיבה מאז הקמתה בשנת תשכ"ה, לפני כשישים שנה, ועד השנים האחרונות.

במעמד נשא דברים ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי אברהם סלים שעמד על הייחודיות בדרכו של ראש הישיבה ויראת השמים הטהורה שעליה ביסס את הישיבה. כמו"כ נשאו דברים משגיח הישיבה הגאון רבי שמעון זיאת, והגאון רבי ששון חזן.

את המשא המרכזי נשא בנו וממשיך דרכו ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון אטון, שהאריך בדבריו על דרכו של אביו וכן הזכיר את זכות אבותיו, הסבא הגאון רבי בן ציון זצ"ל.

בהמשך דבריו ציין את התקופה המורכבת בימים אלו ואת גזירת הגיוס המרחפת על עולם התורה ואמר כי התרופה לכל זה הוא לימוד התורה לשמה, במסירות ובנחישות.

הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)
הכינוס בראשית חכמה (צילום: יעקב כהן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר