מאות תלמידי ובוגרי ישיבת ראשית חכמה התכנסו לכנס חיזוק בדרכו של ראש הישיבה הגאון רבי שבתי אטון זצ"ל לרגל יום השנה העשרים להסתלקותו.

בכניסה למעמד הוצגו מראות מרגשים של היסטוריית הישיבה מאז הקמתה בשנת תשכ"ה, לפני כשישים שנה, ועד השנים האחרונות.

במעמד נשא דברים ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי אברהם סלים שעמד על הייחודיות בדרכו של ראש הישיבה ויראת השמים הטהורה שעליה ביסס את הישיבה. כמו"כ נשאו דברים משגיח הישיבה הגאון רבי שמעון זיאת, והגאון רבי ששון חזן.

את המשא המרכזי נשא בנו וממשיך דרכו ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון אטון, שהאריך בדבריו על דרכו של אביו וכן הזכיר את זכות אבותיו, הסבא הגאון רבי בן ציון זצ"ל.

בהמשך דבריו ציין את התקופה המורכבת בימים אלו ואת גזירת הגיוס המרחפת על עולם התורה ואמר כי התרופה לכל זה הוא לימוד התורה לשמה, במסירות ובנחישות.