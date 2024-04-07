גדולי הרבנים הספרדיים, ביניהם בכיר ראש הישיבות וזקן חברי מועצת חכמי התורה, יוצאים במכתב חריף וחריג, כנגד כל פשרה בחוק הגיוס ובמיוחד נגד יעדים ומכסות | "דווקא בימים קשים אלו החליטו להצית ריב ומדון, ולצאת במלחמה כנגד ה' בגזירות שונות, במטרה מכוונת להטמיע ולבולל את הציבור החרדי בתוך תרבות החיים החילונית" | המכתב החריג והמלא • חשיפה (חדשות)
במלאת שמונה עשרה שנה להסתלקותו של הגאון רבי שבתי אטון זצ"ל, ראש ישיבת ראשית חכמה, התקיים בישיבה כינוס לזכרו במעמד בנו ראש הישיבה הגרב"צ אטון | נשאו דברים: הגרר"ד ברלין, ראש הישיבה הגרב"צ אטון והגר"מ צדקה ראש ישיבת פורת יוסף גאולה (חרדים)