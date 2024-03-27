לאחר דבריהם של שני בכירי הרבנים הספרדים נגד חוק הגיוס המתגבש - הגר"מ מאיה והגר"מ צדקה, ראש ישיבה נוסף מצטרף ובשיחה עם תלמידים שהגיעה לידי 'כיכר השבת', הוא אמר: "צריך להילחם על החוק הזה כמו בשעת השמד. לא לחינם רבותינו אומרים שצריך להיכנס לכלא ולא לצבא. ואם זה מה שנצטרך לעשות, זה מה שנעשה" | בכירים חרדים תוקפים את היועצת ואומרים ל'כיכר': ״מעולם לא היינו בכזה משבר" (חרדים)
במלאת שמונה עשרה שנה להסתלקותו של הגאון רבי שבתי אטון זצ"ל, ראש ישיבת ראשית חכמה, התקיים בישיבה כינוס לזכרו במעמד בנו ראש הישיבה הגרב"צ אטון | נשאו דברים: הגרר"ד ברלין, ראש הישיבה הגרב"צ אטון והגר"מ צדקה ראש ישיבת פורת יוסף גאולה (חרדים)