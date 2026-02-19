רבבות תלמידי ובוגרי ישיבת מיר, התכנסו אמש (רביעי) בהיכל ארנה בירושלים לאירוע הוקרה מיוחד של הישיבה.

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, הגיע להשתתף בכינוס ולאחר מכן מסר שיעור ושיחה בישיבת חברון גבעת מרדכי.

במהלך דבריו בכנס בארנה אמר ראש הישיבה: "במסכת אבות שנינו, רבי שמעון אומר, שלשה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות. ובאבות דרב נתן, כתר כהונה כיצד, אפילו נותן כסף וזהב שבעולם אין נותנין לו. כתר מלכות, אפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם אין נותנין לו. אבל כתר תורה אינו כן, עמלה של תורה, כל הרוצה ליטול יבא ויטול. ועוד כתב שם: אהרן לא זכה לכהונה אלא בזכות התורה, שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. דוד לא זכה למלכות אלא בזכות התורה, שנאמר זאת היתה לי כי פקודיך נצרתי".

"בדור האחרון", אמר ראש הישיבה: "מי שזוכה להתעטר בכתרה של תורה, הם אברכי הכוללים, הם אלו שזוכים לממשלת התורה, אברכי הכוללים הם נזר הבריאה, הם אלו שאין להם בעולמם אלא תורה ולימודה עיונה ועמלה, עליהם נאמר כל המקבל על עצמו עול תורה מעבירין ממנו עול דרך ארץ".

"עולם הכוללים בזמננו", הוסיף ראש הישיבה: "הוא דבר ששנים רבות לא היה, אברכי הכוללים זוכים לאור התורה באופן נפלא ונשגב, רבים מהם, ואני מכיר באופן אישי, הם ענקי תורה, חלקם במושגים שגם בדורות קודמים היו לשם ולתהילה. בעולמם של אברכי הכוללים מגיעים לדרגות נעלות בידיעת התורה, בהבנתה, בהיקפה של תורה, ובעומק שמועות הש"ס, ואפילו החמורות והקשות שבהם".

עוד אמר ראש הישיבה: "ויחד עם זה באופן בלתי נפרד, אינו דומה ביתו של אברך כולל, לביתו של מי שלא זכה לזה, האושר שקיים בבתיהם של אברכי הכוללים, החינוך הטהור והזך שזוכים ילדי האברכים, אין דומה לזה. המידות הטובות והנעלות, שמי שאין לו בעולמו אלא תורה ואמיתה של תורה, זוכה להם בקנין נפשו מכוח עמל התורה, הם מידות שמשפיעות על כל סביבתו".

ראש הישיבה הוסיף ואמר: "גם כאשר יש קשיים כאלו ואחרים, ויש קשיים לכל אדם באשר הוא, ההתמודדות של משפחות האברכים, היא התמודדות נעלה ונשגבה, שמגביהה לדרגות גבוהות ורוחניות יותר ויותר, כל מי שחינוכו העצמי וחינוך בני ביתו, הוא חינוך של חיי תורה, כל חפציך לא ישוו בה. אין דוגמה בעולם לאושר הגדול שלו, של אברך כולל שאין לו בעולמו אלא תורה, ואין דוגמה בעולם לחיי האושר של בני ביתו".

"אין קצבה לריבוי תורה, ואין גבול לחובה ולזכות" - אמר ראש הישיבה: "להוסיף עוד בני ישיבות ועוד אברכי כוללים, לומדי התורה הם עטרת תפארת ישראל, ואברכי הכוללים הם היסודות, הם המחיצות, והם הבנין של כלל ישראל. לדאבוננו, יש כאלו שלא מבינים את זה, ויש כאלו שזוממים לקעקע את עולם התורה, וחפצים לגייס לומדי תורה חלילה, וכולנו עומדים נגדם כחומה בצורה שאפילו בן ישיבה או אברך אחד לא יגוייסו לצבא".

לסיום אמר ראש הישיבה: "יהי רצון שחפץ השם בידו יצלח, להוסיף עוד ועוד, בסיעתא דשמיא, ויזכה לכל מילי דמיטב. ואתם האברכים היקרים ובני משפחותיכם, יעזור השם, שתזכו להשכיל ולהבין את המעלה הנפלאה שלכם, ואת הזכות הגדולה שיש לכם, את האחריות הגדולה בתפקיד המיוחד שלכם, להיות אברכי הכוללים, נזר הבריאה, להגות בתורה לשמה, ואך טוב וחסד באהליכם כל הימים".