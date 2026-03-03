בהמשך לאזעקה שהיתה לפני זמן קצר (שלישי, פורים) ישנן מספר זירות בעיר פתח תקווה בהן נפלו רסיסים ונפלים.
צוותי החירום של העירייה בדרכם לזירות. "אנו מבקשים מהציבור להישמע להנחיות ולהימנע מהתקהלויות ולתת לגורמי הביטחון והחירום למלא את תפקידם. אין להתקרב לרסיסים ונפלים אלא להתרחק ולהתקשר למוקד 100", נמסר מדוברות העירייה.
מכבאות והצלה נמסר: "נזק בשתי זירות, ללא נפגעים. במוקד 102 של מחוז מרכז התקבלו קריאות על נפילות אמל"ח בגזרת העיר פתח תקווה. צוותי כבאות והצלה פועלים בשתי זירות - נגרם נזק לרכוש, ללא נפגעים".
דוברות מד"א: "חובשים ופרמדיקים של מד"א סרקו זירות בהם התקבלו דיווחים ובשלב זה, לא אותרו נפגעים. צוותי מד"א נוספים מטפלים ב-2 אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן. עדכון בהמשך במידת הצורך".
