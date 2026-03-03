כיכר השבת
"אין להתקרב"

במטח האחרון: מספר זירות של נפילת רסיסים בעיר פתח תקווה; נגרם נזק רב

במטח הטילים האחרון לעבר המרכז ואזורים נוספים, היו לפחות שתי זירות בעיר פתח תקווה, בהן היו נפילות של רסיסי טילים | האירוע מנוהל על ידי צוותי החירום של העירייה (חדשות בארץ)

הזירה בפתח תקווה
צילום: עיריית פתח תקווה
הזירה בפתח תקווה (צילום: עיריית פתח תקווה)

בהמשך לאזעקה שהיתה לפני זמן קצר (שלישי, פורים) ישנן מספר זירות בעיר פתח תקווה בהן נפלו רסיסים ונפלים.

צוותי החירום של העירייה בדרכם לזירות. "אנו מבקשים מהציבור להישמע להנחיות ולהימנע מהתקהלויות ולתת לגורמי הביטחון והחירום למלא את תפקידם. אין להתקרב לרסיסים ונפלים אלא להתרחק ולהתקשר למוקד 100", נמסר מדוברות העירייה.

מכבאות והצלה נמסר: "נזק בשתי זירות, ללא נפגעים. במוקד 102 של מחוז מרכז התקבלו קריאות על נפילות אמל"ח בגזרת העיר פתח תקווה. צוותי כבאות והצלה פועלים בשתי זירות - נגרם נזק לרכוש, ללא נפגעים".

הזירה בפתח תקווה
הזירה בפתח תקווה| צילום: צילום: עיריית פתח תקווה
הזירה בפתח תקווה (צילום: עיריית פתח תקווה)

דוברות מד"א: "חובשים ופרמדיקים של מד"א סרקו זירות בהם התקבלו דיווחים ובשלב זה, לא אותרו נפגעים. צוותי מד"א נוספים מטפלים ב-2 אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן. עדכון בהמשך במידת הצורך".

2
האיום אינו מפוזר חמאס חזבאללה ואיראן פועלים כגוף אחד כל פעולה חלקית לא מספיקה יש לפעול בתיאום מערכתית לעקוב אחרי שרשרת הפיקוד והאמצעים ולנקוט בצעדים שמחזקים את הביטחון ומבטיחים הרתעה לטווח ארוך
אריאל
1
הגזירות קמות ונופלות עם ישראל נשאר מי שמבקש לעקור נעקר בעצמו כך היה, כך יהיה
מרדכי

