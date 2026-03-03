"אין להתקרב" במטח האחרון: מספר זירות של נפילת רסיסים בעיר פתח תקווה; נגרם נזק רב במטח הטילים האחרון לעבר המרכז ואזורים נוספים, היו לפחות שתי זירות בעיר פתח תקווה, בהן היו נפילות של רסיסי טילים | האירוע מנוהל על ידי צוותי החירום של העירייה (חדשות בארץ)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 12:13