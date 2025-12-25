כיכר השבת
הרדיפה בעיצומה: תלמיד ישיבת 'כיסא רחמים' נגרר למעצר בעוון לימוד תורה בעודו חולה

תלמיד ישיבה כבן 20, שחזר לבית הוריו בבאר שבע עקב חולשה, נעצר באישון לילה על ידי המשטרה הצבאית בעוון "עריקות" • שוב מופנית יד הברזל דווקא כלפי בני עדות המזרח | מהמידע שהגיע לידינו עולה כי הבחור הצעיר חזר לביתו לאחר שלא חש בטוב, המשטרה הצבאית נצלה את ההזדמנות כדי לעוצרו (עולם הישיבות)

בועז ביסמוט בביקור בכסא רחמים (צילום: מושיק)

המראות הקשים והבלתי הגיוניים חוזרים על עצמם: בזמן שהעיר באר שבע נמה את שנתה, הופרה השלווה בביתו של תלמיד ישיבת "כיסא רחמים" המעטירה.

ללא התראה מוקדמת, פשטו שוטרי המשטרה הצבאית על הבית, וגררו ממיטתו בחור צעיר, כבן 20 שכל חטאו הוא לימוד התורה בישיבה מבלי להתייצב בלשכת הגיוס כפי שהורו רבותיו.

הבחור, שחש ברע בימים האחרונים ונאלץ לעזוב את כותלי הישיבה כדי להחלים בבית הוריו, מצא את עצמו נעצר בביתו.

מבלי להתחשב במצבו הבריאותי הוא נלקח למעצר כאחרון העבריינים

האירוע הכואב מעורר מחדש את זעקת "האפליה המרה" שמרחפת מעל גל המעצרים האחרון. מדובר בנדבך נוסף בשרשרת מעצרים הממוקדת, באופן מעורר תהייה וזעם, דווקא בבני עדות המזרח.

קולו של הראשון לציון, הגאון רבי , מהדהד בשעות אלו בחלל עולם התורה. מרן, שזעק לא אחת בכאב עצום על המצב הבלתי נתפס שבו רובם המוחלט של הבחורים הנעצרים בביתם הם ממוצא מזרחי,

דברי הראש"ל, אמש | צפו (צילום: כיכר השבת)

"העצורים?", אמר הראשון לציון בדבריו: "כולם כמעט ספרדים, לצערנו הרב. צריכים הרבה זכויות כדי שהקב"ה יבטל מעלינו את כל הגזירות, היועצים המשפטיים, השופטים... יפר עצתם ויקלקל מחשבותם".

הראש"ל הדגיש: "הזכויות האלו צריכות להיות על ידי לימוד התורה, אדם לומד תורה והקב"ה יסייע שיתבטלו כל הגזירות האלו שהיה כלא היה".

"שנזכה כולנו להרחיב עוד גבולנו בתלמידים, שכל הרבנים וראשי הישיבות ייראו נחת מהתלמידים שהם כמו בנים", סיים הגר"י יוסף.

8
הרדיפה בעיצומה בושה .הרדיפה היא נגדי נגד הבן וכל החילים והמילואמנקים אלוקים בוכה עלנו
עוז
7
עכשיו הישיבה הנ"ל לפני דינר ענק הגדול מסוגו בארץ וזה מקפצה ורמז להצלחה מתאורית היות וכידוע "כאשר יענו וגו' עלו והצליחו בחורי חמד מלח הארץ אוהבים אותכם המון אריות
בול
6
השאלה הגדולה היא מי הוא ה"מוסר" שדיווח להם שהוא בבית!!!
רעות
נראה לי הרב יצחק יוסף בעצמו ודי למבין
משה
5
תה חם וכדור אקמול יכולים לעזור . רפואה שלימה.
משה קליינר
4
חבר'ה בוא נהיה ברורים כשיש שנאה פילוג ורדיפה בציבור החרדי זה גורר שנאה פילוג ורדיפה בציבור הישראלי שזה גורם לשנאה פילוג ורדיפה נגד היהודים בארץ ובעולם לכן תפסיקו לפלג ולשסות ולהגיד ספרדים ספרדים ספרדים ספרדים היו גם אשכנזים שנעצרו פשוט יש פחות אשכנזים בפריפריה די לפלג די לפלג די לפלג
ששון
3
ושוב חוזרת השאלה " איפוא החכים של שס מדושני העונג" שאין מקרבים אותנו אלא להנאתם נראים כאוהבים בזמן הבחירות ואין עומדים לאדם בשעת דוחקו .. תתביישו יום התשלום בקלפי מתקרב!!
abc
2
מסימני עיקבתא דמשיחא - יראי ה' ימאסו. השנאה האיומה ללומדי התורה הקדושים ולצערנו ולבושתינו חלקים מהציונות הדתית עולים על כולם.
איש יהודי
1
איזה צירוף מקרים מעניין, שהוא מכל הבחורים הספרדיים בעולם, היה בבית באמצע הזמן כי בדיוק הוא היה חולה, זה כמעט בדרגת נס, נראה לי שאנשים לא עד כדי כך מטומטמים.
משה

