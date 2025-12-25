בועז ביסמוט בביקור בכסא רחמים ( צילום: מושיק )

המראות הקשים והבלתי הגיוניים חוזרים על עצמם: בזמן שהעיר באר שבע נמה את שנתה, הופרה השלווה בביתו של תלמיד ישיבת "כיסא רחמים" המעטירה.

ללא התראה מוקדמת, פשטו שוטרי המשטרה הצבאית על הבית, וגררו ממיטתו בחור צעיר, כבן 20 שכל חטאו הוא לימוד התורה בישיבה מבלי להתייצב בלשכת הגיוס כפי שהורו רבותיו. הבחור, שחש ברע בימים האחרונים ונאלץ לעזוב את כותלי הישיבה כדי להחלים בבית הוריו, מצא את עצמו נעצר בביתו. מבלי להתחשב במצבו הבריאותי הוא נלקח למעצר כאחרון העבריינים האירוע הכואב מעורר מחדש את זעקת "האפליה המרה" שמרחפת מעל גל המעצרים האחרון. מדובר בנדבך נוסף בשרשרת מעצרים הממוקדת, באופן מעורר תהייה וזעם, דווקא בבני עדות המזרח. קולו של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, מהדהד בשעות אלו בחלל עולם התורה. מרן, שזעק לא אחת בכאב עצום על המצב הבלתי נתפס שבו רובם המוחלט של הבחורים הנעצרים בביתם הם ממוצא מזרחי,

דברי הראש"ל, אמש | צפו ( צילום: כיכר השבת )

"העצורים?", אמר הראשון לציון בדבריו: "כולם כמעט ספרדים, לצערנו הרב. צריכים הרבה זכויות כדי שהקב"ה יבטל מעלינו את כל הגזירות, היועצים המשפטיים, השופטים... יפר עצתם ויקלקל מחשבותם".

הראש"ל הדגיש: "הזכויות האלו צריכות להיות על ידי לימוד התורה, אדם לומד תורה והקב"ה יסייע שיתבטלו כל הגזירות האלו שהיה כלא היה".

"שנזכה כולנו להרחיב עוד גבולנו בתלמידים, שכל הרבנים וראשי הישיבות ייראו נחת מהתלמידים שהם כמו בנים", סיים הגר"י יוסף.