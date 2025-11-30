כיכר השבת
"צריכים הרבה זכויות"

הראשון לציון: כמעט כל תלמידי הישיבות שנעצרים על ידי הצבא - ספרדים

הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף התייחס לגזירת הגיוס ומעצר תלמידי הישיבות, זעק בכאב שכל העצורים הם בני עדות המזרח וביקש להתמיד בלימוד התורה כדי שהגזירות יתבטלו (חרדים)

מתוך דבריו של הראשון לציון (צילום: שטח בוער)

הראשון לציון הגאון רבי התייחס אמש (מוצאי שבת), במהלך כנס סיום סדר מועד של 'אורייתא', לגזירת הגיוס ומעצר תלמידי הישיבות על ידי המשטרה הצבאית, זעק בכאב שכל העצורים הם בני עדות המזרח וביקש להתמיד בלימוד התורה כדי שהגזירות יתבטלו.

"העצורים?", פתח את דבריו: "כולם כמעט ספרדים, לצערנו הרב. צריכים הרבה זכויות כדי שהקב"ה יבטל מעלינו את כל הגזירות, היועצים המשפטיים, השופטים... יפר עצתם ויקלקל מחשבותם".

הראש"ל הדגיש: "הזכויות האלו צריכות להיות על ידי לימוד התורה, אדם לומד תורה והקב"ה יסייע שיתבטלו כל הגזירות האלו שהיה כלא היה".

"שנזכה כולנו להרחיב עוד גבולנו בתלמידים, שכל הרבנים וראשי הישיבות ייראו נחת מהתלמידים שהם כמו בנים", סיים הגר"י יוסף.

2
אהבת חינם מול שנאת חינם. כל אחד ומה שמקרב עבורו את הגאולה.
חאג'
1
הרב וכן אביו זצ"ל מזכים את הרבים דבר שמביא מספר גדול ב"ה של בני תורה ספרדים אפילו שהבתים שלהם לא כ"כ חזקים...צה"ל מזהה את הפוטנציאל.....ואתה עייף ויגע..
ברור

