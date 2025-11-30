הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף התייחס אמש (מוצאי שבת), במהלך כנס סיום סדר מועד של 'אורייתא', לגזירת הגיוס ומעצר תלמידי הישיבות על ידי המשטרה הצבאית, זעק בכאב שכל העצורים הם בני עדות המזרח וביקש להתמיד בלימוד התורה כדי שהגזירות יתבטלו.

"העצורים?", פתח הראשון לציון את דבריו: "כולם כמעט ספרדים, לצערנו הרב. צריכים הרבה זכויות כדי שהקב"ה יבטל מעלינו את כל הגזירות, היועצים המשפטיים, השופטים... יפר עצתם ויקלקל מחשבותם".

הראש"ל הדגיש: "הזכויות האלו צריכות להיות על ידי לימוד התורה, אדם לומד תורה והקב"ה יסייע שיתבטלו כל הגזירות האלו שהיה כלא היה".

"שנזכה כולנו להרחיב עוד גבולנו בתלמידים, שכל הרבנים וראשי הישיבות ייראו נחת מהתלמידים שהם כמו בנים", סיים הגר"י יוסף.