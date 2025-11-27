הרב הראשי לישראל, הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, פרסם אמש (רביעי) מכתב חריג ובלתי שגרתי בגנות האלימות במשפחה, ובו קרא למיגור מוחלט של התופעה ולהתערבות מיידית של רבנים ורשויות החוק. המכתב יוצא יום לאחר ציון יום המאבק באלימות נגד נשים, הן בישראל והן בעולם, ומחזק את המאבק בהיבט ההלכתי.

במכתבו, מדגיש הרב יוסף את החובה הציבורית וההלכתית לפעול ללא פשרות במקרים חמורים: "מכאן תצא הקריאה לכל רבני הקהילות ומנהיגי הציבור בכל מקומות מושבותיהם, לעמוד לימין הנפגעים, להדריך ולהכווין, ולעיתים אף לערב באופן מיידי את גורמי הטיפול ורשויות החוק, ולבער באופן מיידי את הנגע הזה מקרבנו, שכן מדובר בדיני נפשות של ממש. ולא תהא כזאת בישראל."

מדיניות בתי הדין: טיפול בחומרה ובכובד ראש

לדברי הראשל"צ, בבתי הדין הרבניים מתקיימת כבר מדיניות ברורה ובלתי מתפשרת למאבק בתופעה:"בבתי הדין הרבניים ההנחיה היא ברורה, חד משמעית ואינה משתמעת לשתי פנים, כל תופעה של גילויי אלימות מכל סוג שהם, מטופלים בו במקום, בחומרה רבה ובכובד ראש על ידי כבוד הדיינים שליט"א."

הרב יוסף: "גברים אלימים - ממש כמעשי הגויים"

בהמשך מכתבו מעלה הרב יוסף את חומרת מעשיהם של גברים אלימים, ומגדירם במילים חדות במיוחד שמטרתן להוקיע את התופעה מהציבור הדתי:

"בצר לנו, שומעים אנו לעיתים על מקרים חמורים של תיגרה ואלימות בתוככי המשפחה עד כדי הרמת ידיים. ממש כמעשי הגויים, חסרי מידות וערכים שאיבדו כל צלם אנוש, ותורתנו הקדושה כינתה את אותו אדם בשם: 'רשע'".

תגובת "בת מלך": "זו בשורה גדולה"

בעמותת "בת מלך", המפעילה מקלטים לנשים מוכות עבור משרד הרווחה, בירכו על מכתבו של הרב הראשי, וראו בו צעד חשוב לשינוי התודעה הציבורית:

"שמחנו לראות שהרב הראשי לישראל הראשון לציון הרב דוד יוסף שליט"א עומד לימינן של נפגעות אלימות ומצא לנכון לפרסם קריאה חשובה... להוקיע בני זוג הנוהגים באלימות מכל סוג שהוא. זו בשורה גדולה שהרב יוצא בקול נחרץ ואומר במילותיו שלו: 'די להסתרה וכן לטיפול בבעיות'."