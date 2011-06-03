לאחר הנתונים הקשים שפורסמו אתמול בנוגע לאלימות נגד נשים, פרסם הראשל"צ הגר"ד יוסף, מכתב חריף שקורא למיגור הנגע: "חובה הלכתית לפנות באופן מיידי לרשויות החוק ולגורמי הטיפול ולבער באופן מיידי את הנגע הזה מקרבנו, שכן מדובר בדיני נפשות של ממש. ולא תהא כזאת בישראל" | כל הפרטים (חדשות חרדים)
"בת מלך" הוא מקלט ראשון ויחיד בארץ לנשים חרדיות מוכות. שושי הלר שוחחה עם האנשים שעומדים מאחוריו ● כיכר השבת סקר בסדרת כתבות מקיפה את הגורמים המטפלים בתחום זה במגזר החרדי, לתועלת הציבור ובתקווה שאף אישה לא תזדקק להם
על פעילות מרכז הסיוע ועל הייעוץ שניתן לקבל דרכו, וגם: כיצד לזהות נטייה לאלימות בשידוכים? ● כשנדלקות מספר נורות ונוצר חשש, צריך לברר לעומק, להתקשר ולהתייעץ, על מנת לבדוק את המקרה לפרטיו . שושי הלר בכתבה השניה בנושא אלימות נגד נשים במשפחה החרדית. כתבה שנייה בסדרה