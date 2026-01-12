כיכר השבת
המהפך של המגישה והזמר

"אני חרדית מלידה"; ההצהרה המפתיעה של מגישת הטלוויזיה המוכרת

מגישת הטלוויזיה התייחסה בתוכניתה ברדיו לקשר המפתיע שלה לדת: "עד היום אני דתייה בנשמה" • בדבריה שיבחה את הזמר אביב גפן על המהפך ביחס למגזר החרדי: "פעם הוא היה אנטי, היום הוא למד לקבל את האחר" (ברנז'ה)

בר המצווה המרגשת לבנה של אופירה אסייג (צילום: ללא)

מגישת הטלוויזיה אופירה אסייג סיפקה אמש (ראשון) הצצה נדירה לתפיסת עולמה המסורתית ולחיבור שלה למגזר החרדי.

במהלך תוכניתה ב'רדיו תל אביב', התבטאה אסייג באופן מפתיע ואמרה: "אני חרדית מלידה - ועד היום אני דתייה בנשמה".

"מהפך בסגנון חיים יבין" עיקר דבריה הוקדשו לשינוי שעבר הזמר אביב גפן בשנים האחרונות בכל הנוגע ליחסו לדת ולחרדים.

אסייג השוותה את השינוי ל"מהפך" המפורסם של חיים יבין: "זה מה שעובר על אביב גפן ואני אוהבת את המהפך הזה אצלו. הוא היה בעבר אנטי דת ואנטי חרדים, והיה לו מאוד קשה עם זה".

הזמר אביב גפן עם תפילין (צילום: באדיבות)

