המהפך של המגישה והזמר "אני חרדית מלידה"; ההצהרה המפתיעה של מגישת הטלוויזיה המוכרת מגישת הטלוויזיה התייחסה בתוכניתה ברדיו לקשר המפתיע שלה לדת: "עד היום אני דתייה בנשמה" • בדבריה שיבחה את הזמר אביב גפן על המהפך ביחס למגזר החרדי: "פעם הוא היה אנטי, היום הוא למד לקבל את האחר" (ברנז'ה)

אא איציק אוחנה כיכר השבת | 10:40