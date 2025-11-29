כיכר השבת
"מי יהיה המפקד?"

"עיניהם נסגרות": האדמו"ר וראש הישיבה הספרדי תקפו את הח"כים החרדים

ביקור מיוחד ערך האדמו"ר מסלאנים אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה לדון בגזירת הגיוס|  במהלך הביקור תקפו את חוק הגיוס והחכ"ים החרדים בממשלה ודנו בצעדים נגד הגזירה | צפו בתיעוד (חרדים)

האדמו"ר מסלאנים בביקור אצל הגר"מ צדקה (צילום: מ. שטיין)

ביקור מיוחד ערך האדמו"ר מסלאנים במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, כדי לדון בענייני השעה, ובמיוחד בגזירת הגיוס.

תחילה חיזק האדמו"ר את ראש הישיבה על עמידתו האיתנה כנגד כל הגזירות, ללא פחד ומורא, ועל כך שעומד בתוקף נגד הניסיונות הנוכחיים להעביר את חוק הגיוס.

במהלך הדברים, אמר ראש הישיבה הגר"מ צדקה לאדמו"ר: "אמרתי להם: מה נקרא יהודי? האם זה שחתום שהוא יהודי? לא! אלא שקיבלנו תורה ומה שכתוב בה עושים. אז מה הם רוצים?".

האדמו"ר מסלאנים: "הם רוצים לעקור את התורה!".

בהמשך התבטא האדמו"ר נגד החכ"ים החרדים, ואמר: "הם יושבים שם עם אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, כופרים בעיקר ועוברי עבירות, ואז העיניים שלהם נסגרות".

הגר"מ צדקה: "הרמב"ם בהלכות דעות אומר: 'דרך ברייתו של אדם להיות נמשך אחר מרעיו'".

האדמו"ר: "ממש כך. עיניים להם ולא יראו".

כמו כן, תקף האדמו"ר את המסגרות והחטיבות בצבא שכביכול מותאמות לחרדים: "אמרו לי שהם יסדרו שלחרדים ובני הישיבות תהיה אפשרות להיות בצבא. אמרתי להם: ומי יהיה המפקד שלהם? מחלל שבת, אוכל נבלות וטרפות, כופר בעיקר – האם הם יוכלו להישאר יהודים?".

לאחר מכן דנו השניים בצעדים שינקטו כנגד הגזירה הנוראה. בסיום הביקור נפרדו לשלום ברוב ברכות.

האדמו"ר מסלאנים בביקור אצל הגר"מ צדקה (צילום: מ. שטיין)
האדמו"ר מסלאנים בביקור אצל הגר"מ צדקה (צילום: מ. שטיין)
האדמו"ר מסלאנים בביקור אצל הגר"מ צדקה (צילום: מ. שטיין)
האדמו"ר מסלאנים בביקור אצל הגר"מ צדקה (צילום: מ. שטיין)
האדמו"ר מסלאנים בביקור אצל הגר"מ צדקה (צילום: מ. שטיין)
האדמו"ר מסלאנים בביקור אצל הגר"מ צדקה (צילום: מ. שטיין)
האדמו"ר מסלאנים בביקור אצל הגר"מ צדקה (צילום: מ. שטיין)

0 תגובות

7
מדהים.כל האמת בסרטון אחד!!
יוסף חיים
6
ביקור חזק ביותר!
חיים ויס
5
חלילה וחס. בצה"ל לא רוצים לעקור את התורה. חיילי צה"ל קדושים וטהורים. מוסרים את הנפש למען עם ישראל
יעקב
4
אדרבה, שכבוד קדושתו יעלה לגרמ״ה ויבהיר כל אחד את עמדתו. שכל אחד ינסה לשכנע את הצד השני. למה אין הידברות?
חיים
3
האדמו"ר מסלאנים מהיחידים שלא מפחד לומר את האמת
דוד
2
סוף סוף מישהו אומר את המציאות בשטח!
שלמה
1
הפשטות של גדולי התורה הספרדים זה משהו שאין אצל אף אחד
רפאלי

