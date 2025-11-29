ביקור מיוחד ערך האדמו"ר מסלאנים במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, כדי לדון בענייני השעה, ובמיוחד בגזירת הגיוס.

תחילה חיזק האדמו"ר את ראש הישיבה על עמידתו האיתנה כנגד כל הגזירות, ללא פחד ומורא, ועל כך שעומד בתוקף נגד הניסיונות הנוכחיים להעביר את חוק הגיוס.

במהלך הדברים, אמר ראש הישיבה הגר"מ צדקה לאדמו"ר: "אמרתי להם: מה נקרא יהודי? האם זה שחתום שהוא יהודי? לא! אלא שקיבלנו תורה ומה שכתוב בה עושים. אז מה הם רוצים?".

האדמו"ר מסלאנים: "הם רוצים לעקור את התורה!".

בהמשך התבטא האדמו"ר נגד החכ"ים החרדים, ואמר: "הם יושבים שם עם אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, כופרים בעיקר ועוברי עבירות, ואז העיניים שלהם נסגרות".

הגר"מ צדקה: "הרמב"ם בהלכות דעות אומר: 'דרך ברייתו של אדם להיות נמשך אחר מרעיו'".

האדמו"ר: "ממש כך. עיניים להם ולא יראו".

כמו כן, תקף האדמו"ר את המסגרות והחטיבות בצבא שכביכול מותאמות לחרדים: "אמרו לי שהם יסדרו שלחרדים ובני הישיבות תהיה אפשרות להיות בצבא. אמרתי להם: ומי יהיה המפקד שלהם? מחלל שבת, אוכל נבלות וטרפות, כופר בעיקר – האם הם יוכלו להישאר יהודים?".

לאחר מכן דנו השניים בצעדים שינקטו כנגד הגזירה הנוראה. בסיום הביקור נפרדו לשלום ברוב ברכות.