בהוראת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ועדת חוץ וביטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט תפתח השבוע במרתון דיונים על טיוטת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

המטרה של הקואליציה היא להעביר את החוק בקריאה שניה ושלישית, במליאת הכנסת, כבר בתוך חודש וחצי.

במקביל, חברים בקואליציה - כדוגמת יולי אדלשטיין ושרן השכל - החלו לנסות ולגייס התנגדות מתוך הקואליציה בכדי למנוע רוב להעברת החוק בקריאה שניה ושלישית.

בכירים בסיעות החרדיות מנהלים שיחות עם בכירים בסיעות הערביות בכדי שאלו ייעדרו מההצבעה ובכך יסייעו לקואליציה לצלוח את ההצבעה. אך בסיעות הערביות מסרבים בשלב זה ומדגישים כי המטרה העליונה כעת היא הפלת ממשלת נתניהו.

יו"ר הוועדה, ח"כ ביסמוט, עדכן אמש: "עבדתי בשבועות האחרונים על נוסח חוק הגיוס בשיתוף מלא עם הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון בראשותי. ביצעתי מספר שינויים כדי לעמוד באופן מלא בדרישות המשפטיות ולמנוע כל סיכון משפטי עתידי".

לדבריו: "מדובר בחוק אחראי שמייצר איזון בין צורכי צה"ל לבין שמירת עולם התורה, ומחזיר יציבות למדינת ישראל".

"הרכבת כבר יצאה מהתחנה, והיא לא תעצור עד שהחוק יאושר במליאת הכנסת!", הצהיר ביסמוט.

מנגד, בעיתון 'המודיע', ביטאון חסידות גור, יצאו נגד נוסח החוק החדש והבהירו כי מדובר בחוק עם סנקציות ויעדי גיוס של 23 אלף חיילים חרדים בתוך שלוש וחצי שנים, מה שמלמד על הכיוון אליו הולכת הסיעה המרכזית: הצבעה נגד נוסח החוק המוצע.

בתוך כך, ראש המל"ל שפוטר, צחי הנגבי, תקף בסוף השבוע את טיוטת חוק הגיוס שפורסמה וטען: "הנטל עדיין נופל על כתפי מעטים יחסית. צה״ל זקוק לתוספת של אלפי לוחמים, ודאי לנוכח המלחמה האחרונה ומשמעויותיה. החוק המוצע כפי שפורסם לא מקדם יעד זה, מכשיר השתמטות ומסכן את עתיד המדינה".

הנגבי הוסיף: "התורה שמרה על ישראל לאורך הדורות, ולימוד תורה הוא ערך יקר לעם ישראל. חובה לשלב אותו עם הערך של הגנה על המדינה ואזרחיה".

הנגבי סיים את דבריו וכתב: "שנים רבות בקבינט, בוועדת חוץ וביטחון ובמל״ל לימדו אותי שצה״ל יודע לשלב את שני הערכים הללו בהצלחה. כעת על הממשלה והכנסת להבטיח זאת ללא עיכובים נוספים".