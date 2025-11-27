כיכר השבת
במהלך דיון חסוי

שר הביטחון חשף: נערכים לאפשרות של פלישת חות׳ים לשטח ישראל | כל הפרטים

בסקירה חסויה בכנסת טען שר הביטחון כי אפשרות של הסכם שלום עם סוריה - לא על הפרק כרגע | בנוסף חשף כי ישנם כוחות במדינה שמתכננים לפלוש לישראל מהגבול הצפוני (צבא, מדיני)

הסיור של רה"מ והצמרת הבכירה בסוריה (צילום: קובי גדעון/ לע״מ)

במהלך דיון חסוי בכנסת: שר הביטחון ישראל כץ חסף בועדת חוץ והביטחון את מקצת מהאתגרים של ישראל, במיקוד על אזור הגבול הצפוני מצד .

על פי הפרסום הבוקר (חמישי) בכאן חדשות, כץ אמר בפתח הדיון במענה לשאלות חכי"ם כי אנחנו לא נמצאים כרגע בכיוון של שלום עם סוריה. שר הביטחון אף הוסיף כי ישנם כוחות בתוך גבולות המדינה בסוריה, אשר חושבים להצליח לפלוש לישראל ולישובי הגולן.

לדברי כץ ישנם מספר ארגוני טרור הפועלים בשטח המדינה, ומהווים סיכון לפלישה קרקעית לשטח ישראל, בינהם גם החות'ים. לדברי שר הביטחון בישראל לוקחים את האפשרות הזו בחשבון ונערכים בהתאם.

לפני מספר שבועות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר באורח נדיר באזור החיץ, בתוך השטח שנכבש מסוריה לאחר נפילת משטר אסד.

ראש הממשלה שוחח עם הלוחמים ואמר: ״אנחנו מייחסים חשיבות עצומה ליכולת שלנו גם ההגנתית וגם ההתקפית כאן, שמירה על בעלי בריתנו הדרוזים, ובעיקר שמירה על מדינת ישראל ועל גבולה הצפוני אל מול גולן. זו משימה שיכולה להתפתח כל רגע, אבל אנחנו סומכים עליכם.

אני מאוד מעריך לא רק את מה שאתם עושים, אלא גם את העובדה שהמשפחות שלכם מתגייסות לזה.

אני רוצה להעביר לכם תודה לא רק מממשלת ישראל, אלא גם מאזרחי ישראל, ממדינת ישראל. תודה רבה לכם״.

