מפרסם תמונה: העקיצה החריפה של דובר צה"ל בערבית לתומכי חיזבאללה

אביחי אדרעי פרסם תיעוד מפעילות צה"ל בליטאני לפני כשנה ועקץ את תומכי חיזבאללה: "הם אמרו ‘נצלח את הים איתך’, אבל התמונה אמרה משהו אחר" (צבא וביטחון)

התמונה שפרסם אדרעי

דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, עקץ היום (רביעי) את , כשפרסם תיעוד בטוויטר מפעילות לוחמי צה"ל באזור הליטאני ב לפני כשנה - והתייחס להצהרות שהצהירו מנהיגי ארגון הטרור, שלא מומשו.

“היום לפני שנה, במהלך מבצע 'חִצי הצפון'", כתב אדרעי בטוויטר, "פרסמתי תמונה המתעדת את פעולות כוחות צה"ל באזור נהר הליטאני בלבנון". הוא הוסיף: "הם אמרו ‘נצלח את הים איתך’, אבל התמונה אמרה משהו אחר".

הביטוי “נצלח את הים איתך” הוא ביטוי מוכר בערבית (نخوض البحر معك), שמופנה בדרך כלל כלפי ארגונים מנהיגים כדי לומר “אנחנו איתך בכל מצב, עד הקצה”. זו מטאפורה לערבות הדדית, נאמנות עד הסוף.

אדרעי התייחס בכך לטענות של תומכי חיזבאללה שאמרו על עצמם שהם “יחצו את הים” יחד עם המחבלים כדי להילחם בכוחות צה"ל. הוא למעשה לועד להם ואומר שהתמונה מהשטח הוכיחה אחרת. ההצהרות לא עמדו במבחן המציאות.

הציוץ של אדרעי

