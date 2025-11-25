עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, תובעת את אשת ימין תומכת נתניהו המפעילה חשבון טוויטר עם עלפי עוקבים, על סך 400 אלף שקלים. זאת לאחר שלטענתה הפיצה עלילה שקרית נגד בנה.

התביעה הוגשה על ידי עורכי דינה של צנגאוקר, לאחר שלפי הנטען הנתבעת פרסמה שורה של פרסומים פוגעניים כנגד צנגאוקר, האם ובנה, כולל טענות נטולי כל יסוד.

כך לדוגמה כתבה הנתבעת, בתגובה לפוסט שפרסמה צנגאוקר לאחרונה ובו איום בתביעה נגד מפיצי כזבים עליה: "את לא צריכה לסגור את החלונות כדי לשמור על הילדים שלך, את גרה במגדל יוקרה ממימון המונים שעשית למתן ולחטופים לקחת את כל הכסף מבלי להתחלק עם החטופים את משלמת 2,400 ₪ וועד בית יש שמירה יש אבטחה אל תשחקי אותה מסכנה, התעשרת ע"ח החטופים".

בתביעה הוזכרו 22 פרסומים של הנתבעת. עורכי דינה של צנגאוקר הגדירו את הדברים "דברי בלע דיבתיים וחסרי יסוד". בין יתר הטענות, צוין כי הנתבעת כתבה שצנגאוקר ממומנת על ידי "מחתרת קפלן" וטענות נוספות.

לפי הדיווח ב'עין השביעית', לא הוגש בינתיים כתב הגנה. הנתבעת עצמה צייצה בטוויטר אחרי הדיווחים על התביעה, אזהרה כי פרסום כתב התביעה מהווה "פגיעה חמורה" בפרטיותה. היא הוסיפה: "מדובר בהליך משפטי שעדיין לא הוכרע והפצתו לציבור הרחב זו הפרה של חוק הגנת הפרטיות התשמ"א1981 העלול להוות עוולה אזרחית באם יימשך הפרסום זוהי פגיעה בצנעת הפרט ולשון הרע".