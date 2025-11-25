הלחץ נמשך מחבלים ניסו לברוח ממנהרה ברפיח וחוסלו אחרי מרדף; זה מה שגילו עליהם כוחות צה"ל זיהו וחיסלו היום חמישה מחבלים חמושים באזור רפיח, לאחר שככל הנראה יצאו ממנהרה באזור | המחבלים חוסלו במספר פעימות, לאחר שחלקם ניסו לברוח ולהסתתר (צבא וביטחון)