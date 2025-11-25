חמישה מחבלים חוסלו היום (שלישי) באזור רפיח שבדרום רצועת עזה, על ידי כוחות צה"ל לאחר שניסו לברוח. חלק מהמחבלים חוסלו מיד עם זיהויים וחלקם הנוסף חוסלו בהמשך.
מדובר במחבלים שככל הנראה יצאו ממנהרה במזרח רפיח. בימים האחרונים מחבלים נוספים ניסו להימלט ממנהרות באזור, רבים מהם נעצרו או חוסלו. לאחר חיסול המחבלים נמצאו אמצעי לחימה.
דובר צה"ל מסר הערב: "כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל ממשיכים לפעול במרחב מזרח רפיח. מוקדם יותר היום (ג׳) במהלך סריקות במרחב, זוהו חמישה מחבלים חמושים שחוסלו לפני זמן קצר.
"ככל הנראה מדובר במחבלים אשר יצאו מתוואי תת-קרקעי במזרח רפיח. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
