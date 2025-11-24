התיעוד שפרסם חוסאם אל-אסטל

במסר חריף ששיגר בימים האחרונים לארגון הטרור, הצהיר ראש המיליציה ברפיח אל-אסטל: "אנו נושאים את המסר שלנו, חמאס, הכדור הבא עליכם, הכדור הבא על חמאס, אללה אכבר". הוא הבהיר כי הוא אינו חושש מאיומי חמאס וכי הם "שטויות", והדגיש כי ארגונו נמצא בשטח וימשיך להיות שם, בעוד חמאס "גמור".

חוסאם אל-אסטל, כבן 50, הוא מייסד ומנהיג מיליציה פלסטינית חמושה הפועלת נגד חמאס בשם "כוח התקיפה נגד טרור". אל-אסטל, תושב ח'אן יונס, שירת בעבר במנגנוני הביטחון המסכל של הרשות הפלסטינית ברצועת עזה. המיליציה שלו הוקמה במהלך מלחמת חרבות ברזל, ב-21 באוגוסט 2025, והיא פועלת ממזרח ח'אן יונס, כאשר מטרתה המוצהרת היא להילחם "בדיכוי ובטרור שמפעיל חמאס". אל-אסטל נחשב למתנגד חריף לחמאס, אשר חמאס גזר עליו עונש מוות כבר בשנת 2022 בבית משפט צבאי בעזה. גזר הדין ניתן לאחר שהואשם בשיתוף פעולה עם ישראל מאז שנות ה-90, ובכלל זה במעורבות ברצח המדען הפלסטיני פאדי אל-בטש במלזיה ב-2018. אל-אסטל, שהיה כלוא שוב ושוב על ידי חמאס, מאמין כעת כי חמאס חלש ואיבד את תמיכת רוב תושבי עזה.

חוסאם אל-אסטל פנה לחמאס ושרף את הדגל הירוק של ארגון הטרור

המיליציה של אל-אסטל, הפועלת מכפר קיזאן א-נג'אר, משתפת פעולה באופן גלוי עם ישראל. לדבריו, "בלי חיבור עם הישראלים אני לא יכול לעבוד ואף אחד לא יכול לעבוד", והוא טוען שהם מקבלים כוח, ביטחון ועזרה, וכן ציוד, מזון ותמיכה מישראל. ישנם דיווחים לפיהם המיליציה נתמכת על ידי השב"כ וצה"ל. אל-אסטל רואה בבסיס הפעולה שלו "מדינה חדשה" או "אזור בטוח", אשר מספק מזון, מים, חשמל ומקלט למשפחות שברחו.

הוא טוען כי הוא מקבל פניות רבות מתושבים ש"מאסו בשלטון חמאס". אל-אסטל אף הצהיר כי הוא שואף להפוך לחלק מהמנהל האזרחי העתידי, וטען כי "נציגים אמריקניים" מסרו לו כי ארגונו ייקח חלק בכוח המשטרה הפלסטינית העתידי.

פעילות המיליציות הללו, כולל זו של אל-אסטל, צפויה להיות תחת המשטרה הפלסטינית כחלק מ"תוכנית טראמפ ליום שאחרי". אל-אסטל סיכם את גישתו במסר ישיר לישראלים, בו אמר: "יש אנשים בעזה שהם לא חמאס - לא רוצים מלחמה, ורוצים לחיות יחד... אנחנו והישראלים בני דודים".