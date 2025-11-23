שעה קלה לאחר שבחיזבאללה אישרו את חיסולו של הרמטכ"ל ומספר 2 בארגון, הייתם עלי טבטבאי, שהותקף בידי צה"ל בדירת מסתור ברובע הדאחייה בביירות, בארגון הטרור הוציאו תיעוד מימיו ה'עליזים' של המחבל המחוסל.

התיעודים נחשבים לנדירים ביותר שכן הכלב המחוסל פעל בצללים ואפילו ישראל לא החזיקה בתמונה שלו. גם בכרוז שארצות הברית הוציאה פרס של חמש מיליון דולר על ראשו - הופיע דיוקן בעיפרון ולא תמונה אמיתית. במקביל, חיזבאללה הודיע על ארבעה הרוגים נוספים משורותיו, שחוסלו בתקיפת צה"ל בדאחייה לצד רמטכ"ל הארגון הייתם עלי טבטבאי. המחבלים קאסם חוסיין ברג'אווי, מוסטפא אסעד ברו, רפעת אחמד חוסין ואיבראהים עלי חוסין שהו לצידו בדירת המסתור שבה חוסל. טבטבאי נולד ב-1968 בביירות, בן לאב איראני ואם לבנונית. היה מפקד כוח רדואן של חיזבאללה ופיקד על הכוח במשימות מיוחדות במלחמה בסוריה ובתימן. טבטבאאי מונה לאחראי מבצעים בחיזבאללה לאחר חיסול צמרת הארגון במבצע "חיצי הצפון". בשנת 2016, ארצות הברית הציעה 5 מיליון דולר לכל מי שימסור מידע על מיקומו.

הפרס על ראשו של המחוסל

דובר צה"ל הודיע כי היום צה"ל תקף בהכוונת אמ"ן ובאמצעות חיל האוויר במרחב ביירות וחיסל את המחבל היית'ם עלי טבטבאי, רמטכ"ל חיזבאללה בפועל. טבטבאי היה פעיל ותיק ומרכזי בארגון הטרור, הצטרף לשורותיו בשנות ה-80 ומאז מילא שורה של תפקידים בכירים, ובהם מפקד יחידת כוח רדואן ואחראי המבצעים של ארגון הטרור חיזבאללה בסוריה. במסגרת תפקידו בסוריה, העצים את התבססות חיזבאללה במדינה.

במהלך המלחמה מונה למפקד מערך המבצעים של הארגון ובמסגרת תפקידו היה אחראי על ריכוז תמונת המצב בארגון ועל בניין הכוח. במהלך מבצע "חיצי הצפון" לאחר סיכול מרבית ההנהגה הצבאית, שימש כאחראי בפועל על ניהול הלחימה מול ישראל. בסיום מבצע חיצי צפון, מונה טבטבאי לרמטכ"ל חיזבאללה ובמסגרת תפקידו הוביל את שיקום הארגון. טבטבאי פיקד על מרבית היחידות בחיזבאללה ופעל רבות להחזירן לכשירות למלחמה עם ישראל.

לאורך כל שנותיו בארגון, פיתח והעצים את יכולות חיזבאללה. נוסף על כך, היה גורם משמעותי בפיתוח יחידת 'כוח רדואן'. טבטבאי הוביל את צמרת חיזבאללה ולאור קשריו ויכולותיו, היווה מוקד ידע וכוח משמעותי בחיזבאללה.