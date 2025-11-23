כיכר השבת
אחרי שלל הדיווחים

"מזל טוב, מברוק": בממשל טראמפ הופתעו מעיתוי התקיפה - אך תמכו בחיסול

אחרי שקיבלנו אינסוף דיווחים בשאלה המדינית האם ומתי ישראל עדכנה את ארצות הברית בתקיפה הדרמטית בביירות, הערב דווח כי ממשל טראמפ הופתע מעיתוי התקיפה הישראלית בלבנון, אך תומך בחיסול רמטכ"ל חיזבאללה טבטבאי ובהגברת הלחץ הצבאי על הארגון (מדיני)

החיסול בדאחייה (צילום: לפי סעיף 27א)

אחרי שרשרת דיווחים סותרים היום לאחר החיסול הדרמטי במעוז חיזבאללה, בשאלה האם ומתי ישראל עדכנה את ארצות הברית בתקיפה, הערב (ראשון) דווח כי ממשל ידע במשך כמה ימים כי פניה של ישראל להסלמה נגד חיזבאללה, אולם לא ידע על עיתוי התקיפה, על מיקומה - ועל היעד לחיסול.

על פי הדיווח של ברק רביד בחדשות 12, ממשל טראמפ הופתע מעיתוי התקיפה הישראלית בלבנון, אך תומך בחיסול רמטכ"ל חיזבאללה טבטבאי ובהגברת הלחץ הצבאי על הארגון, במקביל ללחץ המדיני בעניין פירוקו מנשק, כך על פי בכירים אמריקנים.

על פי הדיווח של רביד, בכיר אמריקני אמר כי "אנחנו מרוצים מהחיסול של מספר שתיים בחיזבאללה. אנחנו חושבים שזה דבר מצוין. יאללה, מזל טוב. מברוק".

הבכיר אמר כי ממשל טראמפ ידע כבר כמה ימים כי פניה של ישראל להסלמה נגד חיזבאללה, אולם בוושינגטון לא ידעו על עיתוי התקיפה, על מיקום התקיפה ועל היעד לחיסול. עוד ציין כי מיד לאחר התקיפה ישראל עדכנה את ארה"ב לגבי היעד שחוסל.

על פי הדיווח, בכירים אמריקנים ציינו כי בשיחות שהתקיימו בין ארה"ב לממשלת לבנון לאחר החיסול, לא השמיעו הלבנונים מחאות חריפות ולא ביקשו להפעיל לחץ אמריקני על ישראל.

בכיר אמריקני אמר כי ממשלת לבנון פועלת כדי להכיל את האירוע ולמנוע תגובה של חיזבאללה שעלולה לדרדר את המדינה למלחמה עם ישראל פעם נוספת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר