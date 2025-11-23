אחרי שרשרת דיווחים סותרים היום לאחר החיסול הדרמטי במעוז חיזבאללה, בשאלה האם ומתי ישראל עדכנה את ארצות הברית בתקיפה, הערב (ראשון) דווח כי ממשל טראמפ ידע במשך כמה ימים כי פניה של ישראל להסלמה נגד חיזבאללה, אולם לא ידע על עיתוי התקיפה, על מיקומה - ועל היעד לחיסול.

על פי הדיווח של ברק רביד בחדשות 12, ממשל טראמפ הופתע מעיתוי התקיפה הישראלית בלבנון, אך תומך בחיסול רמטכ"ל חיזבאללה טבטבאי ובהגברת הלחץ הצבאי על הארגון, במקביל ללחץ המדיני בעניין פירוקו מנשק, כך על פי בכירים אמריקנים.

על פי הדיווח של רביד, בכיר אמריקני אמר כי "אנחנו מרוצים מהחיסול של מספר שתיים בחיזבאללה. אנחנו חושבים שזה דבר מצוין. יאללה, מזל טוב. מברוק".

הבכיר אמר כי ממשל טראמפ ידע כבר כמה ימים כי פניה של ישראל להסלמה נגד חיזבאללה, אולם בוושינגטון לא ידעו על עיתוי התקיפה, על מיקום התקיפה ועל היעד לחיסול. עוד ציין כי מיד לאחר התקיפה ישראל עדכנה את ארה"ב לגבי היעד שחוסל.

על פי הדיווח, בכירים אמריקנים ציינו כי בשיחות שהתקיימו בין ארה"ב לממשלת לבנון לאחר החיסול, לא השמיעו הלבנונים מחאות חריפות ולא ביקשו להפעיל לחץ אמריקני על ישראל.

בכיר אמריקני אמר כי ממשלת לבנון פועלת כדי להכיל את האירוע ולמנוע תגובה של חיזבאללה שעלולה לדרדר את המדינה למלחמה עם ישראל פעם נוספת.