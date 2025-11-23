אחרי האישור הרשמי בישראל, ארגון הטרור חיזבאללה אישר הערב (ראשון) את חיסולו של הרמטכ"ל ומספר 2 בארגון, הייתם עלי טבטבאי, שהותקף בידי צה"ל בדירת מסתור ברובע הדאחייה בביירות.

בהודעת הארגון נכתב כי "חיזבאללה מכריז ללוחמי ההתנגדות ולעם הלבנוני על מותו של המפקד הג'יהאדיסטי הגדול, היית'ם עלי אל-טבתי (סייד אבו עלי), שנהרג בהגנת לבנון ועמה בעקבות מתקפה ישראלית בוגדנית על אזור חארת חריק בפרברים הדרומיים של ביירות.

המפקד הגדול הצטרף לחבריו השהידים לאחר המתנה ארוכה לפגוש את אלוהים יתברך, ולאחר חיים מלאי ג'יהאד, כנות, מסירות ועמידה איתנה בדרך ההתנגדות ועבודה בלתי נלאית בהתמודדות עם האויב הישראלי עד הרגע האחרון של חייו המבורכים.

הוא לא ידע עייפות ולא שעמום במאבקו להגן על אדמתו ועמו, והקדיש את חייו להתנגדות מראשיתה. הוא היה בין המנהיגים שהניחו את היסודות לכך שההתנגדות הזו תישאר חזקה, מכובדת ובעלת יכולת, תוך הגנה על המולדת והשגת ניצחונות".

בהודעת הארגון טבטבאי כונה "מפקד הג'יהאד הגדול" - כינוי שארגון הטרור העניק רק לבכירים צבאיים משדרת הפיקוד שחוסלו. בהצהרה שפורסמה צוין כי הוא "שהיד למען לבנון בעקבות התקיפה הישראלית הבוגדנית בדאחיה" בביירות. עם זאת, הכרוז לא כולל איום בתגובה או רמיזה לכך.