אחרי האישור הרשמי בישראל, ארגון הטרור חיזבאללה אישר הערב (ראשון) את חיסולו של הרמטכ"ל ומספר 2 בארגון, הייתם עלי טבטבאי, שהותקף בידי צה"ל בדירת מסתור ברובע הדאחייה בביירות.
בהודעת הארגון נכתב כי "חיזבאללה מכריז ללוחמי ההתנגדות ולעם הלבנוני על מותו של המפקד הג'יהאדיסטי הגדול, היית'ם עלי אל-טבתי (סייד אבו עלי), שנהרג בהגנת לבנון ועמה בעקבות מתקפה ישראלית בוגדנית על אזור חארת חריק בפרברים הדרומיים של ביירות.
המפקד הגדול הצטרף לחבריו השהידים לאחר המתנה ארוכה לפגוש את אלוהים יתברך, ולאחר חיים מלאי ג'יהאד, כנות, מסירות ועמידה איתנה בדרך ההתנגדות ועבודה בלתי נלאית בהתמודדות עם האויב הישראלי עד הרגע האחרון של חייו המבורכים.
הוא לא ידע עייפות ולא שעמום במאבקו להגן על אדמתו ועמו, והקדיש את חייו להתנגדות מראשיתה. הוא היה בין המנהיגים שהניחו את היסודות לכך שההתנגדות הזו תישאר חזקה, מכובדת ובעלת יכולת, תוך הגנה על המולדת והשגת ניצחונות".
בהודעת הארגון טבטבאי כונה "מפקד הג'יהאד הגדול" - כינוי שארגון הטרור העניק רק לבכירים צבאיים משדרת הפיקוד שחוסלו. בהצהרה שפורסמה צוין כי הוא "שהיד למען לבנון בעקבות התקיפה הישראלית הבוגדנית בדאחיה" בביירות. עם זאת, הכרוז לא כולל איום בתגובה או רמיזה לכך.
ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב לחיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה בפועל, הית'ם עלי טבטבאא׳י, והבהיר כי החיסול מגיע כחלק ממדיניות ברורה למניעת שיקום הארגון.
נתניהו תקף בחריפות את המחבל שחוסל: טבטבאא׳י היה "רב מרצחים, שידיו מגואלות בדם ישראלים ואמריקנים". ראש הממשלה הזכיר את חומרת האיום שהיווה טבטבאא׳י, והצביע על כך שארצות הברית הציעה פרס של חמישה מיליון דולר עבור מידע שיוביל ללכידתו.
לדברי נתניהו, טבטבאא׳י הוביל לאחרונה את מאמצי ההתחמשות מחדש של חיזבאללה לאחר הפגיעות שספג הארגון במבצעים קודמים. נתניהו הדגיש כי ישראל לא תאפשר ניסיונות אלה: "ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לשקם את כוחו".
בסיום דבריו, שיגר ראש הממשלה מסר ישיר לממשלת לבנון: הוא מצפה "שממשלת לבנון תפעל לפרק את הארגון מנשקו".
ההיסטוריה המבצעית של רב המחבלים
טבטבאא׳י היה פעיל ותיק ומרכזי בשורות חיזבאללה מאז הצטרף לשורותיו בשנות ה-80, ומילא שורה של תפקידים בכירים ומשמעותיים:
מפקד כוח רדואן: פיקד על יחידת העילית של הארגון.
אחראי בסוריה: היה אחראי על מבצעי חיזבאללה בסוריה והעצים את התבססות הארגון במדינה זו.
תפקידו במלחמה ושיקום הארגון
במהלך המלחמה, טבטבאא׳י מונה למפקד מערך המבצעים של חיזבאללה. במסגרת תפקידו הוא היה אחראי על ריכוז תמונת המצב ובניין הכוח של הארגון.
שיא תפקידו הגיע במהלך מבצע "חיצי הצפון": לאחר שחוסלה מרבית ההנהגה הצבאית של חיזבאללה, טבטבאא׳י שימש כאחראי בפועל על ניהול הלחימה מול ישראל.
בסיום מבצע 'חיצי צפון' הוא קודם ומונה לרמטכ"ל חיזבאללה, כשמשימתו העיקרית הייתה להוביל את שיקום הארגון. חיסולו כעת משבש באופן דרמטי את המאמצים הללו ומעמיק את המשבר הפיקודי בארגון הטרור.
