הנשיא ביקר בגן הילדים שהפך לסמל לאכזריות של חיזבאללה | תיעוד

נשיא המדינה, יצחק הרצוג ביקר הבוקר (חמישי) בקיבוץ מנרה שבגליל העליון כשנה לאחר ביקורו בקיבוץ, שנערך בעיצומה של המלחמה.

בחודש דצמבר 2024 הגיע נשיא המדינה לביקור בקיבוץ מנרה שספג פגיעות קשות במהלך המלחמה, ושם ביקר בגן הילדים שספג פגיעה ישירה מטיל שנורה על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. הבוקר, נשיא המדינה חנך מחדש את אותו גן הילדים, כסמל לתקומת הקיבוץ. הנשיא המשיך למפגש שיח פתוח עם התושבים.

נשיא המדינה אמר בביקור: ״מיכל ואני היינו כאן בזמן המלחמה, בימים הקשים ביותר, ואין דבר מרגש ומשמח יותר מלראות את ההתיישבות שלנו על הגדר, בגבול מול לבנון, חוזרת לאט לאט לחיים ופורחת מחדש - כאן במנרה. לראות את גן הילדים המקסים נחנך ונפתח עם הילדים המדהימים האלה, דור העתיד של מדינת ישראל, מכאן תצא הבשורה - ממנרה ומכל הצפון. עלו והצליחו״.

אסף לנגלבן, ראש מועצה אזורית גליל העליון התייחס לביקור: ״קיבוץ מנרה, כמו יישובי הסביבה, עבר תקופה מאתגרת שאנו משאירים מאחור. פנינו קדימה – לצמיחה, לקליטת משפחות חדשות ולשיבה הביתה. אנו שמחים לארח את נשיא המדינה ורעייתו, וקוראים לכל מי שמבקש לחזק את הצפון – להגיע, לבקר ולהצטרף אלינו לקיבוצים.״

"אנחנו רוצים את החור הזה אטום", אמר הרצוג בביקורו לפני כשנה, היום הוא ביקר בגן המשופץ.

צפו בתיעוד.