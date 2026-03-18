במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני ובלשי ימ״ר מג״ב צפון, אותר רכב מסוג יונדאי שעורר את חשדם של השוטרים.

הרכב החשוד, מסוג יונדאי גטס, נעצר ובבדיקה שבוצעה בו, אותרו 5 כבשים אשר על פי החשד נגנבו זמן קצר קודם לכן. בנוסף בחיפוש אותרו ברכב כלי פריצה. במקום נעצרו שני חשודים תושבי האיזור, אשר מוכרים לכוחות הבטחון.

בהמשך, איתרו בלשי ימ״ר מג״ב צפון את הבעלים, והחזירו לו את הכבשים שנגנבו ממנו, כשבמקביל פתחה היחידה המרכזית של מג״ב צפון בחקירת המקרה.

עם סיומה של הפרשייה ולאחר גיבוש תשתית ראייתית, הוגש נגד הנאשמים כתב אישום חמור בגין עבירות של גניבת תוצרת חקלאית, התפרצות, קשירת קשר לביצוע פשע, החזקת כלי פריצה, נהיגה ללא רישיון ועבירות נוספות.

מהדוברות נמסר: "משמר הגבול ימשיך לפעול בנחישות נגד עברייני רכוש הפוגעים בחקלאים ובמגדלים, ולסגור מעגל במהירות עם הגשת כתבי אישום".