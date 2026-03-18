כיכר השבת
מוכרים לכוחות הביטחון

כזה עוד לא היה: שניים מהצפון גנבו 5 כבשים ב....מכונית מיני | צפו בתיעוד

כתב אישום חמור הוגש כנגד שני חשודים- המוכרים לכוחות הבטחון בגניבת כבשים במכונית מיני מסוג יונדאי גטס | "משמר הגבול ימשיך לפעול בנחישות נגד עברייני רכוש הפוגעים בחקלאים", נמסר (חדשות משטרה)

במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני ובלשי ימ״ר מג״ב צפון, אותר רכב מסוג יונדאי שעורר את חשדם של השוטרים.

הרכב החשוד, מסוג יונדאי גטס, נעצר ובבדיקה שבוצעה בו, אותרו 5 כבשים אשר על פי החשד נגנבו זמן קצר קודם לכן. בנוסף בחיפוש אותרו ברכב כלי פריצה. במקום נעצרו שני חשודים תושבי האיזור, אשר מוכרים לכוחות הבטחון.

בהמשך, איתרו בלשי ימ״ר מג״ב צפון את הבעלים, והחזירו לו את הכבשים שנגנבו ממנו, כשבמקביל פתחה היחידה המרכזית של מג״ב צפון בחקירת המקרה.

עם סיומה של הפרשייה ולאחר גיבוש תשתית ראייתית, הוגש נגד הנאשמים כתב אישום חמור בגין עבירות של גניבת תוצרת חקלאית, התפרצות, קשירת קשר לביצוע פשע, החזקת כלי פריצה, נהיגה ללא רישיון ועבירות נוספות.

מהדוברות נמסר: "משמר הגבול ימשיך לפעול בנחישות נגד עברייני רכוש הפוגעים בחקלאים ובמגדלים, ולסגור מעגל במהירות עם הגשת כתבי אישום".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר