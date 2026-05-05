התפתחות משמעותית בחקירת פריצה לדירה שסוכלה בסוף השבוע האחרון: חוקרי תחנת הראל במחוז ירושלים חשפו חשד למעורבות פנימית של המנקה באירוע. על פי החשד, המנקה ניצלה את נגישותה למקום העבודה וקשרה קשר עם הפורץ לביצוע העבירה.

כזכור, בלשי התחנה עצרו "על חם" תושב שטחים שפרץ לדירה, לאחר שהחשוד התנגד למעצר ותקף את הבלשים. עם התקדמות החקירה וביצוע פעולות חקירה מקצועיות, עלה חשד כי הפורץ פעל בשיתוף פעולה עם גורם בעל גישה לבית.

התחקות אחר זהות החשודה

חוקרי תחנת הראל הצליחו להתחקות אחר זהותה של חשודה נוספת, נתינה זרה ממולדובה בת 48, המועסקת כמנקה בדירה שנפרצה. על פי החשד שעלה בחקירה, החשודה קשרה קשר עם הפורץ וניצלה את נגישותה למקום העבודה כדי לסייע בביצוע העבירה.

החשודה נעצרה והובאה לחקירה בתחנת המשטרה. היום נעתר בית משפט השלום בירושלים לבקשת המשטרה והאריך את מעצרה עד ליום חמישי הקרוב, ה-07.05.26, לטובת המשך מיצוי פעולות החקירה.

המשטרה: "נמשיך לפעול נגד מחוללי פשיעת הרכוש"

מדוברות המשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול נגד מחוללי פשיעת הרכוש, תוך שימוש בכל האמצעים הגלויים והסמויים, במטרה להגן על רכוש הציבור ולמצות את הדין עם כלל המעורבים בעבירות אלו".

יצוין כי בתקופה האחרונה נרשמה עלייה במקרים של פריצות לדירות בירושלים, כאשר חלק מהמקרים מתבצעים בשיטתיות ובשיתוף פעולה עם גורמים פנימיים. המשטרה מגבירה את פעילותה בתחום ומבצעת פעולות חקירה מקצועיות לאיתור המעורבים.