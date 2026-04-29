פעילות המעצרים - צילום: דוברות המשטרה פעילות המעצרים | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 2:03 פעילות המעצרים ( צילום: דוברות המשטרה )

פרשת התחזות חסרת תקדים נחשפה היום (רביעי) על ידי יחידת 'חץ יהודה' של מחוז ש"י, כאשר נעצרו מספר חשודים בחשד לניהול חיים כפולים תחת זהות ישראלית בדויה במשך למעלה מ-20 שנה. על פי הממצאים הראשוניים, מדובר בהתחזות הממושכת ביותר שידעה מדינת ישראל מאז הקמתה.

חקירה סמויה בת חודשים ארוכים של יחידת 'חץ יהודה' ללחימה בפשיעה, בשיתוף אגף החקירות והמודיעין במוסד לביטוח לאומי, הפכה לגלויה במהלך היממה האחרונה. כוחות המשטרה פשטו על בתיהם של החשודים ועצרו לחקירה זוג פלסטינים ושניים מבני משפחתם, בעוד נוספים עוכבו לחקירה.

מפקד זרוע יל"פ 'חץ יהודה'- רפ"ק ברק רביבו - צילום: דוברות המשטרה מפקד זרוע יל"פ 'חץ יהודה'- רפ"ק ברק רביבו | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:47 מפקד זרוע יל"פ 'חץ יהודה'- רפ"ק ברק רביבו ( צילום: דוברות המשטרה )

על פי החשד, פלסטיני בן 57 תושב חלחול בעל אישור שהייה 'איחוד משפחות', נישא לפני למעלה מ-20 שנה לפלסטינית בת 43 תושבת חלחול. לשם קבלת תעודת זהות ישראלית במרמה, התגרשו בני הזוג 'על הנייר' כעבור חודשים ספורים מהנישואין. בהמשך למזימה, 'נישא' החשוד המרכזי לאזרחית ישראלית תושבת ערוער שלא ראה מימיו, כאשר זהותה 'הולבשה' על גרושתו לכאורה. מאז, לפני למעלה מ-20 שנה, מזוהה החשודה המרכזית בפרטיה של תושבת ערוער - למעט תמונתה. במרוצת השנים נולדו לזוג מספר ילדים בבית החולים 'סורוקה' בבאר שבע, וחייהם התנהלו בין העיר רהט כאזרחים ישראלים לבין חלחול כפלסטינים. על פי החקירה, למעשה התרמית והונאת הזהות היו מודעים בני המשפחה הגרעינית והמורחבת.

חיים כפולים: שני שמות, שתי זהויות

כששהתה המשפחה בביתם המפואר בעיירה חלחול, נקראה החשודה המרכזית על ידי בני משפחתה בשם הפלסטיני שלה - ס', ואילו מחוץ לעיירה, בעת שהותם ברהט ובקרב מעגל המכרים, קראו לה בשם הישראלי - ע'.

בפעילות התקפית ומתוזמנת שביצעה יחידת 'חץ יהודה' בסיוע כוחות נוספים ממרחב יהודה, מחוז דרום וצה"ל, פשטו הכוחות על בתיהם של החשודים ובני משפחותיהם. כלל החשודים הועברו לחקירה ביחידת ה'חץ' ובפני חוקרי המוסד לביטוח לאומי.

'ההתחזות הממושכת ביותר בתולדות המדינה'

רפ"ק ברק רביבו, מפקד זרוע מודיעין וחקירות יל"פ יחידת 'חץ יהודה', ציין: "מדובר באחת מפרשיות ההתחזות תוך השאלת זהות והונאה שנמשכו למעלה מעשרים שנה, ומסתמן כי מדובר בהתחזות תוך זהות בדויה הממושכת ביותר שידעה מדינת ישראל לכל אורך 78 שנות קיומה".

על פי החקירה, החשד מתמקד בקבלת כספי מדינה במרמה, הקמת עסקים תחת הזהות הבדויה, והונאת כספי ציבור. בהתאם לממצאי החקירה עד כה, הוארך מעצרם של בני הזוג עד ליום ראשון הקרוב (3.5), וחקירת הפרשייה עודנה נמשכת.

"אחת המטרות העיקריות הנה לחשוף בין היתר מה עלה בגורלה של אותה בחורה ע' שזהותה נרכשה על ידי זוג החשודים המרכזיים", הוסיף רביבו.

