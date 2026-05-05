עשרות אלפי חוגגים פקדו לאורך הלילה (שלישי) את מוקדי ההדלקות בירושלים ובבית שמש, שבחסדי שמים עברו בבטחה ובשלום בסיוע אבטחתם של מאות השוטרים, לוחמי מג"ב והסדרנים.

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, קיים לאורך הלילה סיורים במוקדי השמחה המרכזיים - ב'שפע חיים' בהדלקה של הרה"צ רבי אלימלך בידרמן ובמתחם קבר שמעון הצדיק, ועקב מקרוב אחר פעילות כוחות המשטרה שפעלו לוויסות הקהל ושמירה על הביטחון.

עם עלות השחר, כוחות המחוז ממשיכים בהיערכות המבצעית הגבוהה. המאמץ המשטרתי מופנה כעת לעבר מתחם קבר שמעון הצדיק, לשם צפויים להגיע אלפים נוספים במהלך היום.

מאות שוטרים וסדרנים פרוסים בצירי הגישה ובמעטפת המתחם על מנת לאפשר את קיום ההילולה בצורה בטוחה ונגישה.

הנחיות לציבור:

הסדרי תנועה: בשל הגעת אלפי החוגגים, הציבור מתבקש להימנע מהגעה בכלי רכב פרטיים ולהשתמש בתחבורה הציבורית שתוגברה. שוטרי התנועה פרוסים בנקודות המרכזיות כדי להקל על זרימת התנועה.

בטיחות: המשטרה קוראת לחוגגים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים במקום. במקרה של עומס חריג, יבוצע ויסות קהל בכניסה למתחם הקבר על מנת למנוע צפיפות מסכנת חיים.

ביטחון ושלום הציבור: אנו קוראים לציבור לגלות עירנות ולהודיע למוקד 100 או לשוטרים המוצבים, על כל חפץ חשוד או אדם מעורר חשד.