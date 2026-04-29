בפעילות אכיפה נחושה שהתנהלה בשבועות האחרונים, עצרה משטרת ישראל היום (רביעי) 6 חשודים בשנות ה-20 לחייהם, תושבי אבטין, ירושלים, חיפה, כפר מנדא ועכו, בחשד לביצוע עבירות תנועה מסכנות חיים תוך תיעוד עצמי והעלאת הסרטונים לרשתות החברתיות.

החקירה המשותפת התנהלה על ידי היחידה המרכזית באגף התנועה, מחלקת מצפ"ן בחטיבת המודיעין וימ"ר את"ן ביחידה המרכזית במחוז צפון, כאשר במוקד הפעילות עמדה תופעה מדאיגה של נהגים המתעדים עצמם בעבירות חמורות ומפיצים את הסרטונים ברשת.

מאות אלפי צפיות בסרטונים מסוכנים

עשרות סרטונים שהחשודים העלו לרשתות החברתיות צברו חשיפה של מאות אלפי צפיות ונוטרו על ידי מחלקת מצפ"ן בחטיבת המודיעין של המשטרה. בסרטונים נראים החשודים מבצעים עבירות תנועה מסכנות חיים בצורה בוטה: הרמת גלגל תוך כדי רכיבה על אופנוע, נסיעה ללא מגע בכידון האופנוע, נסיעה במהירות מופרזת וסטיות חדות מנתיבים.

על פי החשד, הסרטונים גרמו להפצת נורמת התנהגות שלילית ומסכנת חיים, תוך השפעה על נהגים אחרים לנהוג באופן דומה ולסכן חיים של משתמשי דרך תמימים. התנהלותם של הנהגים, כפי שנראתה בתיעודים, סיכנה הן את חייהם שלהם אך בעיקר את חייהם ובטחונם של אחרים.

פשיטה גלויה על בתי החשודים

הבוקר יצאו בלשי היחידה המרכזית באגף התנועה ובלשי ימ"ר את"ן ביחידה המרכזית במחוז צפון לפעילות משותפת וגלויה, ופשטו על בתיהם של 6 החשודים. במהלך חיפוש בבתים נתפס רכוש הקושר אותם לכאורה לביצוע המיוחס להם, ובכלל זה אופנועים, קסדות ופריטי לבוש שנראו בסרטונים.

החשודים הובאו לחקירה ביחידה המרכזית באגף התנועה, ובסיומה שוחררו בתנאים מגבילים ובהם מעצרי בית. בסיום החקירה ובהתאם לממצאיה, תיק החקירה יועבר לבחינה ליחידת תביעות תעבורה.

המשטרה: "אפס סובלנות לבריונות בכבישים"

פעילות אכיפה נחושה והתקפית זו נמצאת במוקד האכיפה של משטרת ישראל, שלא תאפשר לאף נהג ביריון לנהוג בכביש כבשלו ולסכן את שאר משתמשי הדרך. כידוע, תופעת הבריונות בכבישים מהווה סכנה ממשית לציבור, ומשטרת ישראל פועלת במהירות ונחישות כנגד כל גילויי האלימות והבריונות בדרכים.

במקביל לפעילות זו, מתנהלות פעולות אכיפה נוספות ברחבי הארץ נגד נהגים בריונים, כאשר המשטרה משלבת אמצעי טכנולוגיה מתקדמים לרבות רחפנים ומצלמות לתיעוד עבירות. המסר ברור: מי שיבחר לסכן חיי אדם בכבישים - ימצא עצמו מהר מאוד מאחורי סורג ובריח.