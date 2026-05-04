מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, פתח את השלב העיקרי במבצע "מירון 2026", ואמר לשוטרים: "זכרו, אנו לא במלחמה עם הציבור" | אלו הכבישים שנחסמו עד כה לתנועה (משטרה)

מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, פתח הבוקר (שני) את השלב העיקרי במבצע "מירון 2026", ואמר ל: "זכרו, אנו לא במלחמה עם הציבור, אנחנו כאן למענו".

כזכור, בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובהתאם למצב הביטחוני, בוטלה הילולת ברשב"י במירון. משטרת ישראל, מחוז צפון, אגף התנועה ולוחמי משמר הגבול, סיימו את הפריסה המבצעית בהר מירון.

לפי הודעת המשטרה, "הכוחות פרוסים ברחבי ההר, בדרכים המובילות ליישוב מירון ובכל צירי התנועה הראשיים המובילים למירון, מווסתים ומכוונים תנועה ומונעים כניסת רכבים והולכי רגל בלתי מורשים לאזור היישוב מירון".

הסדרי התנועה העדכניים

חסימות סגורות לכיוון מירון:

  • כביש 89 עין זיתים
  • כביש 89 צומת המועצה האזורית
  • כביש 866 צומת שמאי

חסימות נוספות:

  • כביש 866 צומת פרוד
  • כביש 866 צומת חנניה
  • כביש 89 מחלף אליפלט
  • כביש 89 כיכר צפת
  • צומת ביריה היציאה מצפת
  • כביש 886 דלתון
  • כביש 89 צומת ג׳יש
  • כביש 89 צומת חירם

משטרת ישראל קוראת לציבור "לגלות אחריות אישית וערבות הדדית, ולחגוג את הילולת הרשב"י השנה בבתים, בבתי הכנסת ובתוך הקהילות במקום מגוריהם. בצל האיומים הביטחוניים בצפון - הימנעות מהגעה לצירים חסומים היא הדרך הנכונה לשמור על מסורת ישראל בשמחה ובבטחה".

המשטרה גם מבהירה כי "לא תאפשר לגורמים קיצוניים להפוך את המקום הקדוש לזירת אלימות, ותפעל למצות את הדין עם כל מי שיסית לאלימות או יפעל כנגד השוטרים המבצעים את תפקידם".

