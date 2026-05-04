מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, פתח הבוקר (שני) את השלב העיקרי במבצע "מירון 2026", ואמר לשוטרים: "זכרו, אנו לא במלחמה עם הציבור, אנחנו כאן למענו".

כזכור, בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובהתאם למצב הביטחוני, בוטלה הילולת ברשב"י במירון. משטרת ישראל, מחוז צפון, אגף התנועה ולוחמי משמר הגבול, סיימו את הפריסה המבצעית בהר מירון. לפי הודעת המשטרה, "הכוחות פרוסים ברחבי ההר, בדרכים המובילות ליישוב מירון ובכל צירי התנועה הראשיים המובילים למירון, מווסתים ומכוונים תנועה ומונעים כניסת רכבים והולכי רגל בלתי מורשים לאזור היישוב מירון".

הסדרי התנועה העדכניים

חסימות סגורות לכיוון מירון:

כביש 89 עין זיתים

כביש 89 צומת המועצה האזורית

כביש 866 צומת שמאי

חסימות נוספות:

כביש 866 צומת פרוד

כביש 866 צומת חנניה

כביש 89 מחלף אליפלט

כביש 89 כיכר צפת

צומת ביריה היציאה מצפת

כביש 886 דלתון

כביש 89 צומת ג׳יש

כביש 89 צומת חירם

משטרת ישראל קוראת לציבור "לגלות אחריות אישית וערבות הדדית, ולחגוג את הילולת הרשב"י השנה בבתים, בבתי הכנסת ובתוך הקהילות במקום מגוריהם. בצל האיומים הביטחוניים בצפון - הימנעות מהגעה לצירים חסומים היא הדרך הנכונה לשמור על מסורת ישראל בשמחה ובבטחה".

המשטרה גם מבהירה כי "לא תאפשר לגורמים קיצוניים להפוך את המקום הקדוש לזירת אלימות, ותפעל למצות את הדין עם כל מי שיסית לאלימות או יפעל כנגד השוטרים המבצעים את תפקידם".

החסימות במירון ( צילום: דוברות המשטרה )

