מלכת אנגליה התרגשה: המתנה המצמררת שקיבלה על הרב החרדי שנרצח

במהלך ביקורה המלכותי של מלכת הממלכה המאוחדת המלכה קמילה בארצות הברית, התקיים אירוע מרגש ויוצא דופן בספרייה הציבורית של ניו יורק, שבו הוענקה למלכה יצירתו האחרונה של הרב אלי שלנגר הי"ד, שליח חב״ד שנרצח בפיגוע הטרור הקשה בבונדיי ביץ' שבאוסטרליה בחג חנוכה האחרון.

את הספר העניקה ליסה שארקי, סגנית נשיא בכירה בהוצאת הספרים "הארפר קולינס", אשר חלקה עם המלכה את סיפורו הטראגי של הרב יליד לונדון, שחייו נגדעו בעיצומן של חגיגות החנוכה. כך דווח ב׳חב״ד.אורג׳.

הספר, ששמו "שיחות עם הרב שלי: תורות נצחיות לעולם שבור", נכתב בשיתוף פעולה בין הרב שלנגר, ששימש כרב בבית חב"ד בבונדיי, לבין העיתונאית ניקי גולדשטיין. השניים היו רחוקים שבועות ספורים בלבד מהשלמת כתב היד כאשר אירע הטבח הנורא, שבו נרצחו הרב ו-14 בני אדם נוספים, בהם ילדה בת עשר. הספר מבוסס על סדרת שיחות מעמיקות שניהלו השניים בנושאי אמונה, משמעות ותקווה, והוא עתיד לראות אור באופן רשמי בקרוב.

המפגש עם המלכה קמילה התרחש במהלך קבלת פנים שעסקה בקידום ידיעת קרוא וכתוב. שארקי, שפרסמה בעבר גם את ספרו של המלך צ'ארלס השלישי בנושאי קיימות, ניצלה את ההזדמנות כדי להגיש למלכה את המהדורה האיטלקית החדשה של ספרו של המלך, ולאחר מכן הציגה בפניה את ספרו של הרב שלנגר. היא הסבירה למלכה כי מדובר ברב שנולד בבריטניה ונרצח בפיגוע האנטישמי בסידני. המלכה הקשיבה בריכוז רב והביעה הערכה על קבלת הספר, המהווה גלעד רוחני לדמותו של הרב.

עבור ליסה שארקי, הקשר לספר הוא אישי ועמוק במיוחד. היא נחשפה להצעה להוצאת הספר ימים ספורים לאחר הפיגוע בסידני, וזמן קצר לאחר מכן חוותה טרגדיה אישית כאשר בעלה נפטר במפתיע במהלך חופשה משפחתית. שארקי שיתפה כי מצאה נחמה וחיבור אישי בין דפי הספר ובין סיפורו של הרב. היא אף סיפרה על שרשרת של צירופי מקרים מדהימים, ביניהם פגישה מקרית בלונדון עם צייר שצייר את דיוקנו של הרב שלנגר וקשר קרוב שנרקם בינה לבין אחותו של הרב.

לקראת יציאת הספר לאור, ביקרה שארקי ב"אוהל" הקדוש, ציונו של הרבי מליובאוויטש בניו יורק, כשהיא נושאת עמה עותק של החיבור. הספר צפוי להתפרסם במקביל בארצות הברית, באוסטרליה ובבריטניה, ומהווה צוואה רוחנית של הרב שלנגר הי"ד, המבקשת להפיץ אור של אמונה גם מתוך החשיכה הגדולה של הטרור והשכול