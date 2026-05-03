כיכר השבת
מזעזע ואכזרי

חריג: פלסטיני שרצח ושרף את בנו אותר במקום מסתור ליד העיר החרדית

דרמה לילית סמוך למודיעין עילית: כוחות צה"ל לכדו פלסטיני שהסתנן לישראל לאחר שרצח את בנו בן ה-12 ושרף את גופתו באזור רמאללה | לאחר שדיווח על הימלטותו הועבר מהמנגנונים הפלסטיניים, אותר החשוד ליד מחסום חשמונאים, תוחקר והועבר חזרה לידי הרשות הפלסטינית להמשך חקירה (ביטחון, בארץ)

הכניסה למודיעין עילית (צילום: Yaakov Naumi/Flash90)

דרמה ביטחונית ופלילית שהחלה בשטחי הרשות הפלסטינית הסתיימה סמוך לעיר החרדית הסמוכה לקו הירוק: כוחות צה"ל לכדו הלילה (בין שבת לראשון) פלסטיני החשוד שביצע רצח אכזרי של בנו בן ה-12, שרף את גופתו ונמלט אל מעבר לקו הירוק.

לפי הדיווח של אנסטסיה סטוקנוב בתכנית "בחצי היום" בכאן חדשות ברשת ב', האירוע המזעזע, שהחל בכפר בית עור הסמוך לרמאללה, עורר דריכות רבה במערכת הביטחון בשל הימצאותו של החשוד בקרבת העיר מודיעין עילית ומחסום חשמונאים, עד ללכידתו ולהעברתו חזרה לידי המנגנונים הפלסטיניים.

על פי הדיווח, החשוד, נעים אחמד א-שאמי, לקח את בנו הקטין לאזור חקלאי מבודד בפאתי הכפר בית עור. שם, על פי החשד, דקר את הילד למוות ולאחר מכן הצית את גופתו בשטח הפתוח.

מיד לאחר המעשה נמלט האב מהזירה, דבר שהוביל לפתיחת סריקות נרחבות של מנגנוני הביטחון הפלסטיניים באזור רמאללה. לאחר שאלו כשלו באיתורו, הועבר דיווח דחוף למערכת הביטחון הישראלית.

בעקבות הדיווח, והחשש כי רוצח מסוכן מסתובב חופשי בקרבת יישובים ישראליים, הועלתה רמת הכוננות בקרב הכוחות הפועלים בגזרה.

במהלך הלילה זיהו לוחמי צה"ל את החשוד כשהוא מסתתר במרחק של מאות מטרים בלבד מהעיר מודיעין עילית, לאחר שהצליח להסתנן אל מעבר למחסום חשמונאים.

הכוחות עיכבו את האיש באופן מיידי ולאחר תחקור ראשוני בשטח התבררה זהותו כמי שמבוקש על ידי הרשות הפלסטינית בגין הרצח המחריד שבוצע שעות קודם לכן.

מדובר צה"ל נמסר לכאן חדשות בתגובה לאירוע: "כוחות צה"ל שפעלו אמש במחסום חשמונאים שבחטיבת בנימין, עיכבו חשוד פלסטיני לתחקור. מתחקור ראשוני במחסום עלה כי מדובר בחשוד שרצח את בנו במרחב העיר רמאללה ונמלט מהזירה. החשוד הועבר להמשך חקירה וטיפול אצל המנגנונים הפלסטיניים".

העברתו של החשוד בוצעה במסגרת התיאום הביטחוני, שכן העבירה בוצעה בשטחי הרשות וכלפי פלסטיני אחר, למרות שהלכידה עצמה התבצעה בשטח בשליטה ישראלית.

מודיעין עילית

3
לא ממש חריג
חריג?
2
מה שחריג זה שמדובר בבן ולא בבת.
אב
1
נהיה יותר קשה להגדיר אותם כבני אדם, איזו אכזריות.
מישהו

