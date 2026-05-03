מראה בלתי נשכח: אלפים חגגו עם "הינוקא" את סיום הש"ס

אלפי בני אדם גדשו בסוף השבוע את אולמי 'בלוודר' למעמד שייזכר עוד שנים רבות בעולם התורני. הגאון הרב שלמה יהודה בארי, המוכר בכינויו "הינוקא" בשל גילו הצעיר ובקיאותו הפנומנלית, חגג את יום הולדתו ה-38 באירוע ששילב שמחה אישית עם הישג רוחני אדיר – סיום הש"ס.

המעמד, שבו השתתפו רבנים, אישי ציבור והמוני מעריצים מכל רחבי הארץ, הגיע לשיאו ברגע שבו חתם הרב את לימוד הש"ס. האווירה באולם הייתה מחשמלת, כאשר הקהל ליווה את הרב בשירה וריקודים במשך שעות ארוכות. "הינוקא", ששמו הולך לפניו כמי שניחן בזיכרון נדיר וביכולת להקיף את כל חלקי התורה, נשא דברי חיזוק וברכה למשתתפים הרבים.

עדי ראייה סיפרו על "מראה שאי אפשר לתאר במילים", כאשר הצפיפות באולם לא מנעה מהקהל להישאר מרותק למקומו לאורך כל שעות האירוע.