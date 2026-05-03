יום הולדת וכבוד התורה

מראה בלתי נשכח: אלפים חגגו עם "הינוקא" את סיום הש"ס

מעמד אדיר נערך בסוף השבוע באולמי 'בלוודר', שם חגג הגאון הרב שלמה יהודה בארי, המכונה "הינוקא", את יום הולדתו ה-38. אלפי חסידים ומעריצים גדשו את האולם לכבוד סיום הש"ס המרשים שערך הרב בשילוב חגיגת יום ההולדת (חרדים)

אלפי בני אדם גדשו בסוף השבוע את אולמי 'בלוודר' למעמד שייזכר עוד שנים רבות בעולם התורני. הגאון הרב שלמה יהודה בארי, המוכר בכינויו "הינוקא" בשל גילו הצעיר ובקיאותו הפנומנלית, חגג את יום הולדתו ה-38 באירוע ששילב שמחה אישית עם הישג רוחני אדיר – סיום הש"ס.

המעמד, שבו השתתפו רבנים, אישי ציבור והמוני מעריצים מכל רחבי הארץ, הגיע לשיאו ברגע שבו חתם הרב את לימוד הש"ס. האווירה באולם הייתה מחשמלת, כאשר הקהל ליווה את הרב בשירה וריקודים במשך שעות ארוכות. "הינוקא", ששמו הולך לפניו כמי שניחן בזיכרון נדיר וביכולת להקיף את כל חלקי התורה, נשא דברי חיזוק וברכה למשתתפים הרבים.

עדי ראייה סיפרו על "מראה שאי אפשר לתאר במילים", כאשר הצפיפות באולם לא מנעה מהקהל להישאר מרותק למקומו לאורך כל שעות האירוע.

הרב הינוקא בסיום הש"ס | צילום: יעקב כהן
סיום הש"סיום הולדתהינוקאהרב שלמה יהודה בארי

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
לא אוהב את כל ההצגות שלו
בני
כי מעולם לא פגשת אותו לשיחה פרטית אחרי הפגישה תגיד לי אם אתה עדיין מרגיש " הצגה "
עבדו את ה' בשמחה
2
אם אתה מחפש אמת באמת אז תלמד לבדוק, הינוקא קודש קדשים.!
יונתן
1
מה הקריטריונים לכניסה לאולם?
שמואל

