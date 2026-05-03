היום, (ראשון) בבקו"ם, התקיים יום גיוס ייעודי למגזר החרדי. צעירים חרדים הגיעו לשכת הגיוס כדי להשתלב בשירות משמעותי בצה"ל, בדגש על היחידות הקרביות והמסגרות המותאמות לאורח החיים החרדי.

המתגייסים שובצו בשורת יחידות ובהן: גדוד "נצח יהודה", חטיבת "החשמונאים", פלגת "חץ" בצנחנים, פלגת "אבנט" במג"ב ופלגת הנגב בחיל האוויר.

אחד המאפיינים הבולטים ביום הגיוס הנוכחי הוא הגעתם של מתגייסים לאחר תהליך הכנה ממושך במכינות הקדם-צבאיות החרדיות של עמותת נצח יהודה. בין המכינות מהן הגיעו המתגייסים: "ניצוץ באמונה", "דרך אמונה", "תפארת הארזים", "ידיו אמונה", "בצוותא" והמכינה החסידית "בית דוד".

תלמידי המכינות עברו במהלך השנה האחרונה הכשרה רוחנית ופיזית, הכוללת חיזוק עולם הערכים, בניית זהות אישית והכנה מנטלית לאתגרי השירות הקרבי. גורמים המלווים את התהליך מציינים כי המכינות הפכו לגורם משמעותי בהכנת הצעירים לשירות איכותי.

יוסי לוי, מנכ"ל איגוד "שומר ישראל" (נצח יהודה), המשמש בימים אלו כמפקד גדוד מילואים בגזרת טול כרם, אמר: "אנחנו רואים כאן צעירים שמגיעים לשירות לאחר תהליך הכנה משמעותי. מדובר בדור שמגיע מוכן ערכית, פיזית ומנטלית ומבין את המשמעות של שירות קרבי כחלק משליחות אישית ולאומית. המהפכה שיצרנו בהקמת המכינות וישיבות ההסדר כבר יוצרת פירות רבים".

בין ההורים הנרגשים בבקו"ם היה יהודה כץ, מרמת בית שמש, שבנו התגייס הבוקר. כץ ביקש להעביר מסר ואמר "אני חושב שהמסר שהכל במדיה פוליטי, זה יוצר במדינה שנאת חינם בין אח לאח וזה לא טוב.

נדב מלכא, (20) ממודיעין עילית שעבד בעבר בדוברות שר הרווחה לשעבר יעקב מרגי והיה בעיצומם של לימודי משפטים, החליט לעצור הכל ולהתגייס בעקבות נפילת קרוב משפחתו, לוחם שריון, במלחמה. "רציתי קרבי וגם מקום באווירה חרדית".

התחושות בקרב המשפחות היו מעורבות גאווה גדולה לצד דאגה טבעית. אביו של א', שהתגייס לפלגת אבנט במג"ב, סיפר כי היום מרגש מאוד עבורו "אני מקווה שהוא יתרום למדינה ובעזרת ה' שיחזרו כולם לשלום". א' עצמו הוסיף בקצרה "החלטתי להתגייס כי אני רוצה לתרום".

אמו של מתגייס לגדוד נצח יהודה סיכמה את התחושות "אנחנו שמחים וגאים בו שמצא את הדרך. מאחלים לו המון הצלחה ושישמור על עם ישראל".

יום הגיוס ממחיש את המגמה המתפתחת בשנים האחרונות, שבה השילוב בין הכנה מוקדמת, ליווי מקצועי ומסגרות מותאמות בשירות עצמו, מאפשר לצעירים מהמגזר החרדי לתרום את חלקם בהגנה על המדינה מבלי לוותר על זהותם.