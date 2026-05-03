כיכר השבת
שליחות לאומית

שליחות, אחדות וגיוס קרבי: צעירים חרדים הצטרפו הבוקר לשורות צה"ל

יוסי לוי: "דור שמבין את המשמעות של שירות קרבי כחלק משליחות לאומית" | יהודה כץ, אב למתגייס: "הבן שלי רוצה לעשות טוב לעם ישראל ולתורה - הגיע הזמן להפסיק עם שנאת החינם"

אמ
מקודם |
"אנחנו שמחים וגאים בו שמצא את הדרך. מאחלים לו המון הצלחה ושישמור על עם ישראל" (צילום: יח"צ)

היום, (ראשון) בבקו"ם, התקיים יום גיוס ייעודי למגזר החרדי. צעירים חרדים הגיעו לשכת הגיוס כדי להשתלב בשירות משמעותי בצה"ל, בדגש על היחידות הקרביות והמסגרות המותאמות לאורח החיים החרדי.

המתגייסים שובצו בשורת יחידות ובהן: גדוד "נצח יהודה", חטיבת "החשמונאים", פלגת "חץ" בצנחנים, פלגת "אבנט" במג"ב ופלגת הנגב בחיל האוויר.

אחד המאפיינים הבולטים ביום הגיוס הנוכחי הוא הגעתם של מתגייסים לאחר תהליך הכנה ממושך במכינות הקדם-צבאיות החרדיות של עמותת נצח יהודה. בין המכינות מהן הגיעו המתגייסים: "ניצוץ באמונה", "דרך אמונה", "תפארת הארזים", "ידיו אמונה", "בצוותא" והמכינה החסידית "בית דוד".

תלמידי המכינות עברו במהלך השנה האחרונה הכשרה רוחנית ופיזית, הכוללת חיזוק עולם הערכים, בניית זהות אישית והכנה מנטלית לאתגרי השירות הקרבי. גורמים המלווים את התהליך מציינים כי המכינות הפכו לגורם משמעותי בהכנת הצעירים לשירות איכותי.

יוסי לוי, מנכ"ל איגוד "שומר ישראל" (נצח יהודה), המשמש בימים אלו כמפקד גדוד מילואים בגזרת טול כרם, אמר: "אנחנו רואים כאן צעירים שמגיעים לשירות לאחר תהליך הכנה משמעותי. מדובר בדור שמגיע מוכן ערכית, פיזית ומנטלית ומבין את המשמעות של שירות קרבי כחלק משליחות אישית ולאומית. המהפכה שיצרנו בהקמת המכינות וישיבות ההסדר כבר יוצרת פירות רבים".

בין ההורים הנרגשים בבקו"ם היה יהודה כץ, מרמת בית שמש, שבנו התגייס הבוקר. כץ ביקש להעביר מסר ואמר "אני חושב שהמסר שהכל במדיה פוליטי, זה יוצר במדינה שנאת חינם בין אח לאח וזה לא טוב. 

נדב מלכא, (20) ממודיעין עילית שעבד בעבר בדוברות שר הרווחה לשעבר יעקב מרגי והיה בעיצומם של לימודי משפטים, החליט לעצור הכל ולהתגייס בעקבות נפילת קרוב משפחתו, לוחם שריון, במלחמה. "רציתי קרבי וגם מקום באווירה חרדית".

התחושות בקרב המשפחות היו מעורבות גאווה גדולה לצד דאגה טבעית. אביו של א', שהתגייס לפלגת אבנט במג"ב, סיפר כי היום מרגש מאוד עבורו "אני מקווה שהוא יתרום למדינה ובעזרת ה' שיחזרו כולם לשלום". א' עצמו הוסיף בקצרה "החלטתי להתגייס כי אני רוצה לתרום".

אמו של מתגייס לגדוד נצח יהודה סיכמה את התחושות "אנחנו שמחים וגאים בו שמצא את הדרך. מאחלים לו המון הצלחה ושישמור על עם ישראל".

יום הגיוס ממחיש את המגמה המתפתחת בשנים האחרונות, שבה השילוב בין הכנה מוקדמת, ליווי מקצועי ומסגרות מותאמות בשירות עצמו, מאפשר לצעירים מהמגזר החרדי לתרום את חלקם בהגנה על המדינה מבלי לוותר על זהותם.

"אנחנו שמחים וגאים בו שמצא את הדרך. מאחלים לו המון הצלחה ושישמור על עם ישראל" (צילום: יח"צ)
משפחת עוקשי (צילום: יח"צ)
חבריו של נתן אהרוני ובנצי קטש שהגיעו ללוות את חבריהם (צילום: יח"צ)
גיוס חרדיםנצח יהודהחרדים בצה"ל

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר