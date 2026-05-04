ערב ל"ג בעומר תשפ"ו, וכפי שדיווחנו בהרחבה, לאור המצב הביטחוני בצפון הוחלט על ביטול ההילולא. אולם, נראה כי שום צו סגירה לא יעמוד בפני רבבות יהודים הכמהים להסתופף בצילו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

נכון להבוקר, רבבות כבר שוהים על ההר, ורבים נוספים עושים דרכם בדרכים לא דרכים: בין יערות עבותים ואגמים, הם צועדים עם נפש נכספת אל עבר היעד.

הדלתות פתוחות לרווחה

בתיעוד מהלילה האחרון נראים ריקודים סוערים בחצר המערה. בשל ימי ספירת העומר הריקודים נערכו ללא כלי נגינה, אך בעוצמה אדירה של כיסופים. אלא שבצד השמחה, נרשמה הפתעה מדאיגה בניהול המתחם: נראה כי הרשויות לא נערכו לוגיסטית ולו במינימום, והדלתות הושארו פתוחות לרווחה מכל הצדדים ללא הסדר המוכר מהשנים האחרונות מה שמעורר חשש כבד למחדל בטיחותי בתוך הציון פנימה.

לצד זאת, נצפו כמה מחסידי ברסלב צובעים מחדש את הכתובת "עיר וקדיש מן שמיא נחית", המעטרת את הכניסה המיתולוגית למתחם קבר הרשב"י.