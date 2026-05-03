מירון תשפ"ו - הילולת הרשב"י

הילולת הרשב"י במירון בשנת תשפ"ו (2026) מתקיימת בצל מצב ביטחוני מורכב בצפון הארץ, המחייב התאמות משמעותיות בסדרי האירוע המסורתי. לאור המצב הביטחוני, הוחלט על מתווה מצומצם במיוחד להילולא, הכולל מובלעות מוגבלות ומערך ביטחוני מוגבר. ההחלטות התקבלו בתיאום בין משטרת ישראל, פיקוד העורף, רשויות הביטחון והגורמים הדתיים הרלוונטיים.

מתווה המובלעות המצומצם שאושר להילולת תשפ"ו מגביל באופן משמעותי את מספר המשתתפים ואת היקף האירועים בהשוואה לשנים קודמות. ההגבלות נובעות מהצורך להבטיח את ביטחון המשתתפים תוך התחשבות באיומים הביטחוניים בצפון. פיקוד העורף פרסם הנחיות מעודכנות למשתתפים, הכוללות הוראות התנהגות במקרה של אזעקות וחובת שהייה בקרבת מרחבים מוגנים.

סדרי ההדלקה המסורתיים עברו שינויים משמעותיים השנה. ההתאמות כוללות צמצום בזמני ההדלקות, הגבלת מספר המשתתפים בכל הדלקה, ודרישות ביטחוניות מיוחדות. הגורמים הדתיים פועלים בשיתוף פעולה מלא עם רשויות הביטחון כדי לאפשר את קיום האירוע תוך שמירה על ביטחון הציבור.

מערך הביטחון והחירום במירון השנה כולל נוכחות מוגברת של כוחות משטרה וביטחון, מערך רפואי מוכן לכל תרחיש, ומערכות התרעה מתקדמות. הרשויות הדגישו כי כל משתתף חייב להקפיד על ההנחיות הביטחוניות ולהישמע להוראות הגורמים המוסמכים בשטח.

הדיווחים השוטפים מהשטח מספקים עדכונים בזמן אמת על התפתחויות, שינויים בהנחיות, ומידע חיוני למתכננים להגיע למירון. המידע כולל עדכוני תנועה, מצב ביטחוני, תנאי מזג אויר, ופרטים לוגיסטיים נוספים הנחוצים למשתתפים.

הקהילה החרדית והדתית מתמודדת עם האתגר של שמירה על המסורת העתיקה של הילולת הרשב"י תוך התאמה למציאות הביטחונית. מנהיגים רוחניים קוראים לציבור לשתף פעולה עם ההנחיות ולהבין את הצורך בהגבלות, תוך שמירה על הערכים הרוחניים של האירוע.