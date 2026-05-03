ממירון לירושלים; כך ייראה מעמד ההדלקה של ישיבת אורייתא

בהשראת המעמדים שנערכו בעבר במירון ובירושלים ע"י ישיבת 'אורייתא' ובהם ההדלקה השנתית במירון, בה נטלו חלק המונים, נערכים בישיבת 'אורייתא' לקליטת ציבור רחב וגדול שיגיע אי''ה לרחוב למעמד ברחוב שטראוס בבירה.

לשם כך הוחלט על הרחבה משמעותית של מתחם ההדלקה, הכוללת הוספת טריבונות מיוחדות והגדלת שטחי ההתכנסות, לצד סידור מעברים רחבים ונוחים שיאפשרו תנועה מסודרת לאורך כל האירוע. בישיבה מציינים כי המטרה היא לאפשר לכלל המשתתפים השתתפות מרוממת ומסודרת.

ההיערכות כוללת גם פריסת מערכות הגברה ותאורה מתקדמות, שיבטיחו כי המעמד יתקיים ברוב עם ובהדר, תוך שמירה על האווירה הייחודית המאפיינת את אירועי הישיבה.

את ההדלקה ילוו גדולי בעלי המנגנים אהרלה סאמעט, בנצי שטיין, משה דוד וייסמנדל, מקהלת נשמה ותזמורתו המורחבת של מוישי מנדלסון.

במקביל, נמשך התיאום עם גורמי הביטחון והחירום, כאשר הדגש המרכזי הוא על בטיחות המשתתפים וניהול נכון של זרימת הקהל. מערך סדרנים יפעל במקום לאורך כל האירוע, והציבור נקרא להישמע להנחיות ולהכוונה בשטח.

בישיבת ‘אורייתא’ מדגישים כי מעבר להיבט הארגוני, מדובר במעמד של התעוררות לבבות, כאשר המשתתפים צפויים להתכנס לשירה, ריקודים ותפילה, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, מתוך רצון להביא את אור ההילולא אל לב ירושלים.