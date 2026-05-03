ל"ג בעומר

ההדלקה המרכזית בירושלים - איחוד הצלה ערוכים לאבטחת הרבבות

ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה ערוכים לאבטחת שלומם של הרבבות שיגיעו להדלקה המרכזית בירושלים בראשות הגאון הרב אברהם אלימלך בידרמן (חרדים)

ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה השלימו את כלל ההיערכות בשטח למבצע האבטחה הרפואית הגדול של ההדלקה המרכזית אשר תחל מחר בערב - יום שני לקראת חצות כאשר לאירוע צפויים להגיע עשרות אלפים מכל רחבי הארץ והעולם.

במבצע האבטחה ישתתפו מאות מתנדבי איחוד הצלה בהם חובשים פרמדיקים ורופאים, אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ, חפ"ק ומרפאה ניידת מיוחדת של איחוד הצלה. כלל הכוחות ייפרסו בכל שטחי הכינוס עד לסיום האירוע.

בימים האחרונים התקיימו מספר סיורים בשטח עם יוזם המעמד הרב יצחק מאיר ברים סגן ראש עיריית ירושלים ואנשי חברת ההפקות 'אקטיבר' על מנת להיערך לכל תרחיש, כאשר החל ממחר - יום שני בשעות הערב מתנדבים של איחוד הצלה ויחידת "כח הצלה" ייפרסו בכל אזור ההדלקה ברחוב שפע חיים והרחובות הסמוכים. זאת כדי להעניק טיפול רפואי ראשוני בכל מקרה חירום רפואי שיידרש במהלך ההדלקה.

לייזר היימן סמנכ"ל וראש חטיבת מתנדבים ותפעול באיחוד הצלה מסר: "סיימנו את כלל ההכנות בשטח כאשר צוותי החטיבה דואגים לכלל צרכי המתנדבים אשר יגיעו להשתתף במבצע האבטחה, החל מציוד מיוחד שהוכן עבורם עד כלכלה מסודרת ומענה מסודר לכל צורך.

