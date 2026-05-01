ל"ג בעומר תשפ"ה במירון ( צילום: מ. אדלר )

האם ההילולא המצומצמת של ל"ג בעומר בהר מירון תבוטל כליל? במערכת הביטחון שקלו אמש (ליל שישי) לבטל באופן מוחלט את ההילולא קדישא במירון בשבוע הבא, ולסגור את ההר לחלוטין לכניסת רבבות מבני ישראל שהיו צפויים להגיע מכל קצווי תבל.

ההתלבטות הדרמטית מגיעה על רקע ההחמרה המשמעותית במצב הביטחוני בגבול הצפון, וזאת לאחר נפילת רקטה במהלך היום האחרון באזור הגליל העליון. בעקבות האירוע החמור, כינס אלוף פיקוד העורף הערכת מצב דחופה, שבמסגרתה נבחנות כלל החלופות, כולל האפשרות להכרזה על ביטול מלא של האירוע.

כוחות המשטרה בל"ג בעומר תשפ"ה במירון ( צילום: מ. אדלר )

לפי הדיווח, לצד האפשרות לביטול גורף, נשקלת גם האפשרות לבטל את ה"מתווה המצומצם" שכבר אושר ופורסם לציבור בימים האחרונים. כזכור, המתווה הנוכחי כולל חלוקה ל-10 מתחמים שונים ברחבי מירון (בהם ציון הרשב"י, מתחם ההילולא המורחב, מתחם בני עקיבא ומושב מירון), כאשר חלקם הוגבלו להתקהלות של עד 1,500 איש בו זמנית. על פי התכנון המקורי, היו אמורים להשתתף בהילולה כ-37,500 בני אדם לאורך 25 שעות, בסבבי עלייה מדורגים של כ-1,500 איש בכל שעה. אלא שההנחייה שנתן ראש הממשלה בנימין נתניהו בתחילת השבוע לצמצם את האירועים למתכונת סמלית בלבד מקבלת כעת משנה תוקף נוכח האיומים הביטחוניים.

ל"ג בעומר תשפ"ה במירון ( צילום: מ. אדלר )

במכתב ששלח מזכיר הממשלה לשרים, הובהר כי ההערכה הביטחונית היא שמדיניות ההתגוננות לא צפויה להשתנות לטובה עד למועד ההילולה, מה שמעמיד בסימן שאלה גדול את הגעתם של אלפי הזוכים בהגרלה.

חסידות דארג - ההדלקה חוזרת לבני ברק

החשש הביטחוני והמתווה המתנדנד כבר נותנים את אותותיהם בחצרות הקודש. בחסידות דארג שוררת אכזבה גדולה בקרב החסידים, לאחר שהתברר כי האדמו"ר, שהיה צפוי לעלות למירון בצהרי יום ל"ג בעומר ולערוך את מעמד ההדלקה בשטח "בני עקיבא", ביטל את הגעתו.

עבור חסידי דארג מדובר בבשורה כואבת במיוחד: עד לפני מספר שנים נהג האדמו"ר לעלות מדי שנה להר, אולם מאז תקופת הקורונה לא יצא הדבר אל הפועל. השנה, לאחר ציפייה ממושכת וההכנות לקראת חידוש מעמד ההדלקה במירון, נאלצו בחסידות לשנות מסלול. במקום המעמד על ההר, ידליק האדמו"ר את המדורה בליל שני במרכז החסידות בבני ברק.

האדמו"ר מדארג בהדלקה באתרא קדישא מירון ( צילום: שוקי לרר )

קרלין - מעמדי הקודש ב'גבעת זאב'

חסידות דארג אינה היחידה. חסידות קרלין הייתה הראשונה מבין החצרות הנוהגות לעלות להר שהוציאה הודעה רשמית בנושא. אמנם בהודעת החסידות לא נאמר במפורש כי אירועי מירון מבוטלים, אך בצעד משמעותי הוחלט כי שמחת ה'חלאק'ה' המרכזית לכלל ילדי החסידות תתקיים ביום שלישי בשעה 15:15 בבית המדרש הגדול בגבעת זאב.

כזכור, כבר בתחילת השבוע פרסמו בקרלין תקנון קפדני במיוחד לכניסה למתחם החסידות במירון, שכלל הגבלת הכניסה להורי חתני החלאק'ה בלבד. כעת, בקרלין מבהירים כי המתווה נזיל ועלול להשתנות לפי הוראות פיקוד העורף, כאשר שאר החסידים יחגגו בסעודת הילולה מרכזית בגבעת זאב.

המודעה בקרלין

בציבור החרדי עוקבים בדריכות אחר החלטת פיקוד העורף הסופית שתתקבל בימים הקרובים, בשאלה האם שערי ההר יינעלו סופית בפני רבבות המתפללים.

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק