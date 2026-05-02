מירון, הלילה ( צילום: מ.ב )

יומיים להילולה: לאחר שינוי הנחיות פיקוד העורף, עדיין לא ברור באיזו מתכונת תתקיים ההילולה השנה. נכון לעכשיו, לא הוכרז המקום כשטח צבאי סגור, אך אין אישורי כניסה להר ולא תופעל תחבורה ציבורית למקום.

למרות ההנחיות, בשבת שהו במירון כ-20,000 אנשים. מאחר שההר אינו מוגדר כשטח צבאי סגור, אין אפשרות חוקית לפנות את השוהים במקום בשלב זה. במערכת הביטחון מתכוונים לסגור את צירי התנועה באזור ולנסות לבלום הגעת אוטובוסים נוספים למירון. עם זאת, קיים חשש כי רבים ינסו להגיע רגלית דרך היערות, תרחיש שבעבר הוביל לעימותים ומהומות ועדיין לא ברור כיצד המשטרה תתמודד עימו.

מירון, הלילה ( צילום: מ.ב )

על פי הודעה שהופצה הערב לנהגים, "משטרת התנועה הארצית הקימה מחסומים בכל הכבישים המובילים למירון. בעין זיתים. וגוש חלב. ובין פרוד. המעבר מאושר רק לתושבי מירון או לבעלי אישורים. הכניסה רגלית לתוך מירון ולקבר הרשב"י עדיין מאושרת לכולם ללא הגבלות".

האם ההילולא במירון תבוטל לחלוטין? אלו החסידויות שכבר העבירו את מעמדי ההוד מההר חיים רוזנבוים | 01.05.26

על פי טענות תושבים במושב ששוחחו עם 'כיכר השבת', המשטרה החליטה למנוע גם את כניסתם של שוכרי הצימרים במושב בצירי התנועה החסומים, זאת, למרות הרשימה המסודרת שהעביר המושב לידי המשטרה ואמור לאפשר את כניסתם. במושב זועמים על החלטת המשטרה שכן מדובר בהפסד כספי ניכר.

אנו ב'כיכר השבת' נעדכן בכל התפתחות בעניין ההילולה המסורתית במירון בל"ג בעומר.