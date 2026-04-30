בצל המצב הביטחוני המתוח בצפון וחוסר הוודאות לגבי האפשרות לעלות לאתרא קדישא מירון, עולם החסידות נערך בימים אלו לשינוי היסטורי וחסר תקדים. בעוד שמידי שנה הדרכים המובילות לציון הרשב"י היו פקוקות במאות אלפים, השנה הופכת המפה החרדית את פניה, והמוקדים המרכזיים עוברים לירושלים, להרי יהודה ואפילו לעיר האבות חברון.

כפי שדיווחנו כאן בהרחבה, אחד המעמדות המרכזיים שמושך אליו רבבות מדי שנה הדלקת הענק של המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, לא יתקיים השנה במירון. לאור המגבלות, החליט המשפיע להעביר את מעמד ההדלקה לירושלים עיר הקודש.

אחת הבשורות המרעישות ביותר מגיעה מחצר הקודש תולדות אברהם יצחק. למי שזוכר, גם בימי הקורונה הקשים, האדמו"ר הגיע למירון בדרכים לא דרך ובמסירות נפש ממש כדי לערוך את ההדלקה המפורסמת. השנה, בשל הוראות כוחות הביטחון, הוחלט על צעד היסטורי: לראשונה, המעמד לא ייערך במירון אלא בעיר ביתר עילית.

ההדלקה המרכזית, שמושכת אליה אלפים, תתקיים בחניון הגדול של חברת 'קווים' בעיר, שם הולך ומוקם מתחם ענק שינסה להעביר את האווירה המירונאית אל הרי יהודה.

גם בבירה נערכים לנהירה המונית. זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, יערוך כמדי שנה את ההדלקה המסורתית בכיכר זקס על פני רחוב שמואל הנביא. בשל הצפי כי רבבות שנבצר מהם לעלות למירון יגיעו לירושלים, הוחלט השנה להרחיב משמעותית את המתחם כדי לאפשר להמוני החסידים לחזות במעמד האדיר בבטחה.