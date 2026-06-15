ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם בימים האחרונים יוזמה פוליטית ומשפטית דרמטית שמטרתה להביא להפסקה מוחלטת של מעצרי העריקים מהמגזר החרדי. כך נחשף היום (שני) ב-i24NEWS.

לפי הדיווח, של ארי קלמן, המהלך מגיע בעקבות לחצים פוליטיים כבדים וישירים מצד ההנהגה הרוחנית החרדית, ובמיוחד דרישה חד-משמעית מבית האדמו"ר מבעלזא ומביתו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש.

בעקבות הפניות, כך דווח, קיים ראש הממשלה מספר שיחות דחופות בעניין בשולי המשבר הפוליטי, והנחה את מזכיר הממשלה יוסי פוקס לפעול מיידית לקידום ההליך מול הגורמים הרלוונטיים.

היוזמה המדוברת נמצאת בשלב זה בעיצומו של דיון משפטי מורכב, לאור העובדה שסוגיית גיוס בני הישיבות והעריקות נמצאת תחת זכוכית המגדלת של הייעוץ המשפטי לממשלה והרשויות השונות.

המתווה המסתמן שנבחן כעת במערכת הפוליטית הוא הובלת הליך חקיקת בזק מזורז, אשר יעבור כהוראת שעה זמנית. השאיפה הברורה של הקואליציה ושל יוזמי המהלך היא להשלים את כל שלבי החקיקה הרלוונטיים בצורה מהירה ביותר, עוד לפני פיזור הכנסת הצפוי להתרחש במהלך החודש הבא, וכך למנוע את המשך גל המעצרים של בחורי הישיבות שאינם מתייצבים.

התערבותו של ראש הממשלה מגיעה על רקע מתיחות שיא ברחוב החרדי והכללי, שהגיעה לנקודת רתיחה ביום חמישי האחרון. מאות מפגינים הנמנים על 'הפלג הירושלמי' יצאו להפגנות ענק סוערות ומתואמות ברחבי הארץ, במחאה על מעצרם של בחורים עריקים.

המוחים חסמו שורה ארוכה של כבישים בינעירוניים וצירי תנועה מרכזיים, דבר שחולל כאוס תחבורתי מוחלט ועומסי תנועה כבדים במיוחד, דווקא בשעות אחר הצהריים והערב של יום חמישי הנחשבות לעמוסות ביותר בשבוע. המשטרה, שנאלצה להתמודד עם הפרות הסדר ההמוניות, עשתה שימוש באמצעים לפיזור הפגנות ובכלל זה ברימוני הלם, ורק לאחר כארבע שעות של מאבק פתחה את כלל הצירים לתנועה.

במהלך גל המחאות נרשמו שיבושים קשים במיוחד בגוש דן, כאשר כביש 6 נחסם לחלוטין באזור מנהרת חדיד לשני הכיוונים, לצד חסימות ממושכות בכביש 1 באזור מחלף גנות למערב, ובכביש 4 בקטע שבין מחלף השבעה למחלף מסובים. תנועת הרכבות באזור המרכז הושבתה אף היא כליל לאחר שמפגינים חדרו באופן מסוכן לשטח המסילה ומנעו את מעבר הרכבות. במקביל, המהומות לא פסחו על הדרום, ומפגינים חסמו את צומת נתיבות, דבר שהוביל לעומסי ענק בכבישים 25 ו-34 מצומת הגדי ועד לכניסה ליישוב יושביה.

החסימות הממושכות הובילו למרבה הצער גם לעימותים פיזיים ואלימים בין נהגים זועמים שנתקעו בפקקים לבין המפגינים שחסמו את הצירים. באחד המוקדים תועדה נהגת שיצאה מרכבה כשהיא אוחזת בחפץ חד בניסיון להדוף את החוסמים, ואלו החלו להכותה. באירועים קשים אחרים נרשמו פגיעות בנפש כתוצאה מניסיונות של כלי רכב לפרוץ את החסימות; קשיש בן 93 נפצע באורח קשה לאחר שנדרס על ידי רכב שניסה לעבור דרך מוקד ההפגנה הסמוך למחלף גהה, וצעיר בן 21 נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב במחלף גנות. אירועים אלו הדגישו את נפיצות הנושא, מה שהוביל להגברת הלחץ מצד ההנהגה הרוחנית על נתניהו לפעול לעצירת מעצרי העריקים בכל מחיר כדי להרגיע את הרוחות.