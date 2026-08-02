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גורמים בישראל ובצה"ל בתדרוכים חריגים נגד טראמפ | "נתניהו לא ידע עד הרגע האחרון" | הלילה הדרמטי

גורמים בישראל מעבירים ביקורת חריגה על התנהלותו התמוהה של הנשיא טראמפ, הגורמת לנזק משמעותי לצה"ל, בין היתר | מתברר כי נתניהו ובכירי הדרג המדיני למדו על ביטול המתקפה מהפוסט שפרסם טראמפ ברשת החברתית | כל הפרטים על הלילה המתוח - והביקורת הכבדה על טראמפ (מדיני) 

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הנשיא טראמפ, אילוסטרציה (צילום: הבית הלבן)

בכירים בדרג המדיני והביטחוני בישראל מביעים זעם ותדהמה בעקבות החלטת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבטל ברגע האחרון מתקפה נרחבת ב, אירוע שאותו הגדירו הבכירים כ"הליכה בחשכה".

במה שנראה כמתקפה מתואמת מצד גורמים עלומים בישראל, אלו פתחו בביקורת חריגה על התנהלותו התמוהה של טראמפ, המסבה נזק משמעותי ל בין היתר.

כפי שדיווח ירון אברהם, הדרג המדיני הבכיר ביותר, עד לרמת ראש הממשלה ושר הביטחון, גילה על נסיגתו של מכוונותיו לבצע את המתקפה באמצעות ציוץ שפרסם הנשיא.

במערכת הביטחון מזהירים כי ההתנהלות פוגעת ושוחקת את הכשירות המבצעית. גורם ביטחוני ציין בשיחה שנחשפה על ידי איתי בלומנטל בכאן חדשות כי "פעם שנייה בתוך שבוע, שארצות הברית מעדכנת את ישראל על תקיפה מתוכננת שעלולה לטלטל את המזרח התיכון - אך היא בוטלה ברגע האחרון בלי הסבר".

ההודעה על הביטול הגיעה לאחר שבועות ארוכים של הכנות, במסגרתן אלפי בעלי תפקידים בצה"ל ובמערכת הביטחון נערכו בסוף השבוע להסלמה אזורית. גורם ישראלי הוסיף כי "קשה להיערך ולתכנן תוכניות קדימה באופן רציני עם התנהלותו של הנשיא טראמפ".

ברגע שהתפרסם הציוץ נבדק בישראל אם מדובר בתרגיל הטעיה, ורק כעבור שעה הועברה הנחיה רשמית בצירים המדיניים והצבאיים להורדת הכוננות והמתיחות.

בכירים בישראל ציינו כי "זה לא הוקוס פוקוס. ברגע שמורידים כוננות ודריכות לוקח זמן מחדש להתארגן. זה מתסכל לשעבד את כל המשאבים לזירה אחת ואז לגלות שזו הייתה הקפצה לחינם. אנחנו לא מבינים מה האנד גיים של הנשיא".

על פי ההערכות בדרג המדיני, הנשיא עשוי לשנות את דעתו בטווח הקצר, במיוחד לאור העובדה שאיראן לא הפגינה מתינות. אף שטראמפ נענה לדרישת מדינות המפרץ לפנות לערוץ דיפלומטי, מעריכים בישראל כי "בסוף, לא תהיה לו ברירה".

בנימין נתניהוצה"לאיראןדונלד טראמפ

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6
יושב בשמיים ישחק!! ובענינו הבשריות רואים בחוש כמה סעודיה בצד של אין רוסיה וסין! סתם משחקת על כל העוגה
חכם
5
לב מלכים ביד השם
משה
4
כך הפורמולה עובדת: נתניהו עובד על החרדים בעינים ומהשמים מסדרים שטראמפ וארה"ב יעבדו על נתניהו בעינים, לכל מטבע יש שני צדדים, יש דין ויש דיין, יש בורא לעולם
אסתר
3
מידה כנגד מידה, לוחמים בלומדי התורה, הלכה הסיעתא דשמיא, עצוב וכואב, ולצערי נראה שהמצב הולך להיות יותר גרוע בכל התחומים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה,
במידה שאדם מודד בה מודדים לו
2
אבל זה ממש ברור שכשטראמפ אומר שיש מגעים טובים הוא מתכוון להפך וכשאומר שיתקוף הוא מתכוון להפך למי שלא יודע ללמוד מעשה טראמפ
חחחחחחח
1
ואולי, אולי מסתתרת פה טקטיקה מוכרת של "זאב זאב" ופתאום בום!!! תבוא ההתקפה הדרמטית, מי יודע, לאלוקים פתרונים. נשמע לכם???
משה

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