בכירים בדרג המדיני והביטחוני בישראל מביעים זעם ותדהמה בעקבות החלטת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבטל ברגע האחרון מתקפה נרחבת באיראן, אירוע שאותו הגדירו הבכירים כ"הליכה בחשכה".

במה שנראה כמתקפה מתואמת מצד גורמים עלומים בישראל, אלו פתחו בביקורת חריגה על התנהלותו התמוהה של טראמפ, המסבה נזק משמעותי לצה"ל בין היתר.

כפי שדיווח ירון אברהם, הדרג המדיני הבכיר ביותר, עד לרמת ראש הממשלה ושר הביטחון, גילה על נסיגתו של טראמפ מכוונותיו לבצע את המתקפה באמצעות ציוץ שפרסם הנשיא.

במערכת הביטחון מזהירים כי ההתנהלות פוגעת ושוחקת את הכשירות המבצעית. גורם ביטחוני ציין בשיחה שנחשפה על ידי איתי בלומנטל בכאן חדשות כי "פעם שנייה בתוך שבוע, שארצות הברית מעדכנת את ישראל על תקיפה מתוכננת שעלולה לטלטל את המזרח התיכון - אך היא בוטלה ברגע האחרון בלי הסבר".

התרגיל של בן סלמאן: טראמפ בלם תקיפה בניגוד לעמדת האמירויות דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 22:00

ההודעה על הביטול הגיעה לאחר שבועות ארוכים של הכנות, במסגרתן אלפי בעלי תפקידים בצה"ל ובמערכת הביטחון נערכו בסוף השבוע להסלמה אזורית. גורם ישראלי הוסיף כי "קשה להיערך ולתכנן תוכניות קדימה באופן רציני עם התנהלותו של הנשיא טראמפ".

ברגע שהתפרסם הציוץ נבדק בישראל אם מדובר בתרגיל הטעיה, ורק כעבור שעה הועברה הנחיה רשמית בצירים המדיניים והצבאיים להורדת הכוננות והמתיחות.

בכירים בישראל ציינו כי "זה לא הוקוס פוקוס. ברגע שמורידים כוננות ודריכות לוקח זמן מחדש להתארגן. זה מתסכל לשעבד את כל המשאבים לזירה אחת ואז לגלות שזו הייתה הקפצה לחינם. אנחנו לא מבינים מה האנד גיים של הנשיא".

על פי ההערכות בדרג המדיני, הנשיא עשוי לשנות את דעתו בטווח הקצר, במיוחד לאור העובדה שאיראן לא הפגינה מתינות. אף שטראמפ נענה לדרישת מדינות המפרץ לפנות לערוץ דיפלומטי, מעריכים בישראל כי "בסוף, לא תהיה לו ברירה".