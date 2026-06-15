חתונת נכד הגאון רבי נתנאל זכריהו| צילום: צילום: שוקי לרר
המונים נהרו לקחת חבל בשמחת נישואי החתן, נכד הגאון רבי נתנאל זכריהו רב ק"ק עדן, החתן הבה"ח אלישיב, מבחירי ישיבת חברון, בן לבנו הרה"ג מיכאל זכריהו משגיח בישיבת תורת דוד, ונכד הרה"ג עובדיה קראווני, עם בת הרה"ג איתן גברא מראשי ישיבת אוהל תורה נכדת הרה"ג הרב מאיר גברא והרב שמואל עוקשי.
רגע מרגש ומלא הוד נרשם דקות ספורות לפני מעמד החופה, כאשר כמנהג הקודש העתיק בקהילת עדן, נערך מעמד ה'תלביס' המסורתי. במהלך המעמד, הולבש החתן בבגדים המיוחדים והמפוארים המיועדים לכך, בעוד קהל ההמונים אוחז בידיו נרות דולקים. הקהל הרב קרא בהתרגשות מתוך חוברת מיוחדת שהודפסה לרגל השמחה, ובה פרקי הודאות ותשבחות להקב"ה על חסדיו המרובים.
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